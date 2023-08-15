ПВО пока не может сбивать российские ракеты Х-22, — Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: google

В ночь на 15 августа россияне нанесли массированный удар по Украине. Среди ракет, в частности, было несколько Х-22, которые ПВО пока не может сбивать.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Мы — Украина".

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Что сказал Игнат

Несмотря на то, что Х-22 хоть и крылатый тип ракет, они сверхзвуковые и летят около 4000 км/ч. Поэтому, по словам Игната, они заходят на цель по баллистической траектории и их не могут сбить обычные средства ПВО.

Как утверждает спикер, сбить Х-22 могут только комплексы Patriot.

Ночью 15 августа оккупанты запустили 28 крылатых ракет разных типов. Силам ПВО удалось ликвидировать 16 из них.

"Да, хотелось бы сбить больше, добиться того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК "Юг" был 100% результат сбивания ракет. Но 16 из 24 — это тоже достаточно высокий результат", — говорит Игнат.

Напомним, что в ночь на 15 августа российские войска обстреляли Украину, в частности Волынь. Есть информация о погибших.

Также мы сообщали, что во Львове ночью 15 августа прогремели мощные взрывы. Россия нанесла по городу ракетный удар.