Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ПВО пока не может сбивать российские ракеты Х-22, — Игнат arrow

ПВО пока не может сбивать российские ракеты Х-22, — Игнат

15 августа 2023 22:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ПВО пока не может сбивать российские ракеты Х-22, — Игнат
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 15 августа россияне нанесли массированный удар по Украине. Среди ракет, в частности, было несколько Х-22, которые ПВО пока не может сбивать.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Мы — Украина".

Читайте также:

Что сказал Игнат

Несмотря на то, что Х-22 хоть и крылатый тип ракет, они сверхзвуковые и летят около 4000 км/ч. Поэтому, по словам Игната, они заходят на цель по баллистической траектории и их не могут сбить обычные средства ПВО.

Как утверждает спикер, сбить Х-22 могут только комплексы Patriot.

Ночью 15 августа оккупанты запустили 28 крылатых ракет разных типов. Силам ПВО удалось ликвидировать 16 из них.

"Да, хотелось бы сбить больше, добиться того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК "Юг" был 100% результат сбивания ракет. Но 16 из 24 — это тоже достаточно высокий результат", — говорит Игнат.

Напомним, что в ночь на 15 августа российские войска обстреляли Украину, в частности Волынь. Есть информация о погибших. 

Также мы сообщали, что во Львове ночью 15 августа прогремели мощные взрывы. Россия нанесла по городу ракетный удар.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 15 августа: утренний обстрел Украины и очереди на границе

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз