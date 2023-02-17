Ігнат розповів, чому окупанти використовують ракети С-300
Окупанти активно використовують ракети С-300 у прифронтових регіонах. Це пов'язано з тим, що в них є дефіцит високоточної далекобійної зброї.
Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
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"С-300 дійсно використовують доволі часто, бо мають тих ракет достатньо. Вони навіть у мирний час планували їх утилізувати, тому що ті ракети давно у них вироблені і є надлишковим типом озброєння, за яким треба доглядати. Тому вони обрали такий шлях — завдавати ударів цими ракетами, тому що мають очевидний дефіцит високоточної далекобійної зброї. Ну, а прифронтові дві зони не потребують дальніх ударів", — розповів Ігнат.
Він зазначив, що ракети С-300 здатні летіти доволі швидко за балістичною траєкторією. Сповіщати про їхнє застосування буває складно. Для цього потрібно знати, що рашисти планують здійснити обстріл.
Нагадаємо, ворог все частіше використовує по наземних цілях ракети, які призначені для збиття повітряних аеродинамічних цілей. Це свідчить про зменшення запасів балістичних ракет.
Також ми писали, що російські запаси ракет значно зменшились з початку повномасштабного вторгнення в Україну. РФ витратила значну частину "Калібрів", балістичних "Іскандерів" та іранських дронів, однак все ще має достатню кількість ракет С-300 та крилатих "Іскандерів".