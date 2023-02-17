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Игнат рассказал, почему оккупанты используют ракеты С-300

17 февраля 2023 09:43
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Игнат рассказал, почему оккупанты используют ракеты С-300
С-300 способны лететь довольно быстро по баллистической траектории
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Оккупанты активно используют ракеты С-300 в прифронтовых регионах. Это связано с тем, что у них есть дефицит высокоточного дальнобойного оружия.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"С-300 действительно используют довольно часто, потому что имеют тех ракет достаточно.Они даже в мирное время планировали их утилизировать, потому что те ракеты давно у них выработаны и являются избыточным типом вооружения, за которым нужно ухаживать. Поэтому они выбрали такой путь — наносить ударов этими ракетами, потому что имеют очевидный дефицит высокоточного дальнобойного оружия. Ну, а прифронтовые две зоны не нуждаются в дальних ударах , — рассказал Игнат.

Он отметил, что ракеты С-300 способны лететь достаточно быстро по баллистической траектории. Оповещать об их применении бывает сложно. Для этого нужно знать, что рашисты планируют осуществить обстрел.

Напомним, враг все чаще использует по наземным целям ракеты, предназначенные для сбивания воздушных аэродинамических целей. Это свидетельствует об уменьшении запасов баллистических ракет.

Также мы писали, что российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину. РФ потратила значительную часть "Калибров", баллистических "Искандеров" и иранских дронов, однако все еще имеет достаточное количество ракет С-300 и крылатых "Искандеров".

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