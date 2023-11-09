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Ігнат розповів, чому складно знищувати "шахеди" на заході України

9 листопада 2023 22:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ігнат розповів, чому складно знищувати "шахеди" на заході України
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, чому складно збивати російські безпілотники типу Shahed на заході Україні. За його словами, інколи навіть половини не вдається знищити.

Про це Юрій Ігнат сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Збиття "шахедів" на заході України

Речник Повітряних сил каже, що ворожі безпілотники  летять групою, а потім розділяються на підгрупи. "Шахеди" летять із різних напрямків, притискаючись до землі.

"Інколи навіть ландшафт місцевості не дозволяє їх побачити. Але мобільній вогневій групі, перш за все, БпЛА треба виявити візуально", — зазначив Ігнат.

За його словами, в західних областях України саме місцевість найбільше впливає на виявлення ворожих безпілотників мобільними вогневими групами через неоднорідність ландшафту, адже час на виявлення та збиття дронів значно скорочується.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ворог почав більш інтенсивно застосовувати безпілотники типу Shahed та інші.

Також ми писали, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти готуються завдавати нових масованих ударів по Україні. Вони брали паузу, ймовірно, аби накопичити необхідну кількість ракет.

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