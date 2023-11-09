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Игнат рассказал, почему сложно уничтожать "шахеды" на западе Украины

9 ноября 2023 22:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат рассказал, почему сложно уничтожать "шахеды" на западе Украины
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, почему сложно сбивать российские беспилотники типа Shahed на западе Украины. По его словам, иногда даже половины не удается уничтожить.

Об этом Юрий Игнат сказал в интервью Новини.LIVE.

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Представитель Воздушных сил говорит, что вражеские беспилотники летят группой, а затем разделяются на подгруппы. "Шахеды" летят по разным направлениям, прижимаясь к земле.

"Иногда даже ландшафт местности не позволяет их увидеть. Но мобильной огневой группе, прежде всего, БпЛА нужно обнаружить визуально", — отметил Игнат.

По его словам, в западных областях Украины именно местность больше всего влияет на обнаружение вражеских беспилотников мобильными огневыми группами из-за неоднородности ландшафта, ведь время на обнаружение и сбивание дронов значительно сокращается.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг начал более интенсивно применять беспилотники типа Shahed и другие.

Также мы писали, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты готовятся наносить новые массированные удары по Украине. Они брали паузу, вероятно, чтобы накопить необходимое количество ракет.

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