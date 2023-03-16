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Ігнат розповів, чому українську авіацію потрібно замінити

16 березня 2023 12:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Юрій Ігнат
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російське авіаційне угруповання, що атакує Україну, фактично вп'ятеро більше, аніж наші Повітряні Сили. Винищувачі окупантів значно технологічніші. Україні важливо замінити свою авіацію.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у інтерв’ю "24 каналу".

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Деталі

"Попри все, наші винищувачі щодня у небі, вони б'ють ППО противника ракетами HARM, а також прикривають наші ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, що завдають до 20-ти авіаударів по позиціях противника щодоби", — наголосив Ігнат.

Для успішного виконання завдання, вони мусять заходити вглиб оборони ворога, а саме — в зони ураження як ворожої ППО на окупованій території, так і ворожих винищувачів.

За словами речника, ППО не так легко знищити, адже воно "ховається". Залітати вглиб оборони ворога дуже небезпечно й потрібно притискатися ближче до землі.

"Натомість сучасні західні літаки змогли б завоювати перевагу в повітрі, стати надійним щитом проти ворожих крилатих ракет і дронів, крім того, ефективно і безпечно завдавати точкові удари, "душити" ППО, перебивати логістику ворога, командні пункти тощо", — зазначив Ігнат.

Він наголосив, що завоювавши перевагу в повітрі на певній ділянці фронту, можна цілком розраховувати на успішну наземну операцію з деокупації.

На сьогодні Повітряним Силам України потрібно зосередитись саме на єдиному типі багатоцільового літака. F-16 — найпоширеніший у світі літак свого класу, саме з тих, що відповідають українським потребам.

"Такі літаки нам потрібні в першу чергу для захисту від терористичних ракетних атак росії по наших містах і критичній інфраструктурі. Вони стануть вагомою складовою загальної протиповітряної оборони", — сказав Ігнат.

Літаки типу "МіГ" і "Су" не можуть ефективно збивати ворожі крилаті ракети й "Шахіди". Це вдається лише періодично. F-16 з потужним радаром та сучасними ракетами дозволить збивати російські цілі дійсно ефективно.

На лінії бойового зіткнення окупанти почали застосовувати плануючі кориговані авіабомби масою 1500 кілограмів. Російські літаки навіть не входять в зону ураження нашої ППО та запускають ці бомби за десятки кілометрів від лінії фронту.

"Протистояти цим загрозам можуть далекобійні зенітні ракетні системи, які лише мають прийти в Україну, і то в невеликій кількості. А також і сучасні багатоцільові винищувачі, застосовуючи ракети класу "повітря-повітря", на кшталт AIM-120 AMRAAM", — розповів речник.

За його словами, одна із модифікацій цих ракет може діставати повітряні цілі на відстані до 180 кілометрів. Таке озброєння швидко б допомогло дистанціювати російську авіацію далеко від наших кордонів.

"Нам потрібен саме літак, який має далекобійну зброю, який може ефективно запускати ракети HARM, запускати сучасні боєприпаси різних типів, які є на озброєнні країн НАТО. Це дуже гарні ракети, керовані авіаційні бомби та інше озброєння", — наголосив Ігнат.

F-16 наразі є доступні в деяких країнах, які наразі переозброюються на ще новіші літаки. Дозвіл на передачу F-16 від будь-якої країни мають дати саме США.

Ігнат вважає, що незабаром Україна отримає "потужні крила". Він наголосив, що вони допоможуть зберегти якомога більше життів та деокупувати землі.

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, скільки часу потрібно для навчання пілотів на F-16. 

"Літак призначений для того, щоб на ньому воювати, і льотчик має на ньому навчитися воювати. До пів року мабуть наші пілоти зможуть оволодіти всіма типами озброєння. Повітряні Сили відібрали найздібніших пілотів зі знанням англійської мови. Вони мають бойовий досвід, сотні годин нальоту, бажання та оптимізм тощо. Це молоді пілоти, які матимуть перспективу подальшого проходження служби. Для кожного пілота є індивідуальна програма підготовки", — додав Ігнат.

Нагадаємо, система ППО України не може збивати балістичні ракети "Іскандер-М" та крилаті ракети Х-22. Також немає можливості перехоплювати ракети російських РСЗВ.

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