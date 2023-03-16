Игнат рассказал, почему украинскую авиацию нужно заменить

Юрий Игнат

Российская авиационная группировка, атакующая Украину, фактически в пять раз больше, чем наши Воздушные Силы. Истребители оккупантов значительно технологичнее. Украине важно заменить свою авиацию.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "24 каналу".

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"Несмотря на все, наши истребители ежедневно в небе, они бьют ПВО противника ракетами HARM, а также прикрывают наши ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков, наносящие до 20-ти авиаударов по позициям противника ежесуточно", — подчеркнул Игнат.

Для успешного выполнения задачи они должны заходить вглубь обороны врага, а именно в зоны поражения как вражеской ПВО на оккупированной территории, так и вражеских истребителей.

По словам спикера, ПВО не так легко уничтожить, ведь оно "прячется". Залетать в глубь обороны врага очень опасно и нужно прижиматься поближе к земле.

"Вместо этого современные западные самолеты смогли бы завоевать преимущество в воздухе, стать надежным щитом против вражеских крылатых ракет и дронов, кроме того, эффективно и безопасно наносить точечные удары, "душить" ПВО, перебивать логистику врага, командные пункты и т.д", — отметил Игнат.

Он отметил, что завоевав преимущество в воздухе на определенном участке фронта, можно полностью рассчитывать на успешную наземную операцию по деоккупации.

На сегодняшний день Воздушным Силам Украины нужно сосредоточиться именно на единственном типе многоцелевого самолета. F-16 — самый распространенный в мире самолет своего класса, именно из соответствующих украинским потребностям.

"Такие самолеты нам нужны в первую очередь для защиты от террористических ракетных атак россии по нашим городам и критической инфраструктуре. Они станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны", — сказал Игнат.

Самолеты типа "МиГ" и "Су" не могут эффективно сбивать вражеские крылатые ракеты и "Шахиды". Это удается лишь периодически. F-16 с мощным радаром и современными ракетами позволит сбивать российские цели действительно эффективно.

На линии боевого столкновения оккупанты начали применять планирующие корректированные авиабомбы массой 1500 килограммов. Российские самолеты даже не входят в зону поражения нашей ПВО и запускают эти бомбы в десятках километров от линии фронта.

"Противостоять этим угрозам могут дальнобойные зенитные ракетные системы, которые должны прийти в Украину, и то в небольшом количестве. А также и современные многоцелевые истребители, применяя ракеты класса "воздух-воздух", вроде AIM-120 AMRAAM", — рассказал спикер. .

По его словам, одна из модификаций этих ракет может доставать воздушные цели на расстоянии до 180 километров. Такое вооружение быстро помогло бы дистанцировать российскую авиацию вдали от наших границ.

"Нам нужен именно самолет, имеющий дальнобойное оружие, который может эффективно запускать ракеты HARM, запускать современные боеприпасы разных типов, которые есть на вооружении стран НАТО. Это очень хорошие ракеты, управляемые авиационные бомбы и другое вооружение", — подчеркнул Игнат.

F-16 в настоящее время доступны в некоторых странах, которые сейчас перевооружаются на еще более новые самолеты. Разрешение на передачу F-16 от любой страны должны дать США.

Игнат считает, что в скором времени Украина получит "мощные крылья". Он подчеркнул, что они помогут сохранить как можно больше жизней и деоккупировать земли.

Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, сколько времени нужно для обучения пилотов на F-16.

"Самолет предназначен для того, чтобы на нем воевать, и летчик должен на нем научиться воевать. До полугода видимо наши пилоты смогут овладеть всеми типами вооружения. Воздушные Силы отобрали самых способных пилотов со знанием английского языка. Они имеют боевой опыт, сотни часов налета, желание и оптимизм и тому подобное. Это молодые пилоты, которые будут иметь перспективу дальнейшего прохождения службы. Для каждого пилота есть индивидуальная программа подготовки", — добавил Игнат.

Напомним, система ПВО Украины не может сбивать баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатые ракеты Х-22. Также нет возможности перехватывать ракеты российских РСЗО.