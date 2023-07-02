Ігнат розповів, скількох винищувачів F16 потребує Україна

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пропонує відправити Україні хоча б кілька літаків, що чергують біля західних кордонів, для забезпечення захисту повітряного простору. Крім того, під час війни Україні потрібно кілька ескадрилій для ефективного захисту від російських атак.

Про це Ігнат розповів в ефірі національного телемарафону.

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Кількість літаків, потрібних Україні

Зазначається, що Залужний не озвучує точну кількість винищувачів, яких потребує Україна. За словами Ігната, про це не можна говорити. Наразі відбуваються інтенсивні дискусії та консультації з партнерами країн Заходу.

"Є потреба в певній кількості літаків, але з приміткою, що вони повинні бути сучасними, що вони не повинні поступатися тактико-технічними характеристиками російській авіації. Зокрема, для того, щоб завоювати перевагу в повітрі", — розповів Ігнат.

Відмінність у локаціях в умовах війни й миру

Речник пояснив, що в умовах війни, авіація не може мати таке ж базування, як у мирний період. Наразі літаки Повітряних сил перебувають на різних аеродромах по всій території країни.

"Ворог б'є по аеродромах постійно, але ми маємо певні тактичні прийоми, які унеможливлюють їх знищення. В таких умовах будуть проводити бойову роботу і F-16 — розосереджено по всій території країни, оперативно реагуючи на ту чи іншу обстановку в повітрі і перехоплюючи повітряні цілі. І також відігнати російську авіацію якомога далі від наших кордонів, аби ті не застосовували інтенсивно керовані авіабомби", — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, що 1 липня президент України Володимир Зеленський провів невелику пресконференцію із премʼєром Іспанії Педром Санчесем. Глава держави відповів на кілька запитань журналістів, в яких дорікнув західним партнерам за повільне просування навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та ще раз нагадав основний посил України до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі.