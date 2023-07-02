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Игнат рассказал, в скольких истребителях F16 нуждается Украина

2 июля 2023 03:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Игнат рассказал, в скольких истребителях F16 нуждается Украина
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: АрмияInform
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предлагает отправить Украине хотя бы несколько дежурящих самолетов у западных границ для обеспечения защиты воздушного пространства. Кроме того, во время войны Украине необходимо несколько эскадрилий для эффективной защиты от российских атак.

Об этом Игнат рассказал в эфире национального телемарафона.

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Количество самолетов, нужных Украине

Отмечается, что Залужный не озвучивает точное количество истребителей, в которых нуждается Украина. По словам Игната, об этом нельзя говорить. В настоящее время проходят интенсивные дискуссии и консультации с партнерами стран Запада.

"Есть потребность в определенном количестве самолетов, но с примечанием, что они должны быть современными, что они не должны уступать тактико-техническим характеристикам российской авиации. В частности, для того, чтобы завоевать преимущество в воздухе", — рассказал Игнат.

Различие в локациях в условиях войны и мира

Спикер объяснил, что в условиях войны авиация не может иметь такое же базирование, как в мирный период. В настоящее время самолеты Воздушных сил находятся на разных аэродромах по всей территории страны.

"Враг бьет по аэродромам постоянно, но у нас есть определенные тактические приемы, которые делают невозможным их уничтожение. В таких условиях будут проводить боевую работу и F-16 — рассредоточено по всей территории страны, оперативно реагируя на ту или иную обстановку в воздухе и перехватывая воздушные цели. И также отогнать российскую авиацию как можно дальше от наших границ, чтобы те не применяли интенсивно управляемые авиабомбы", — отметил Игнат.

Напомним, что 1 июля президент Украины Владимир Зеленский провел небольшую пресс-конференцию с премьером Испании Педром Санчесем. Глава государства ответил на несколько вопросов журналистов, в которых упрекнул западных партнеров за медленное продвижение обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и еще раз напомнил основной посыл Украины к саммиту НАТО в Вильнюсе.

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