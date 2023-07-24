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Ігоря Гіркіна помістили у двомісну камеру у "Лєфортово"

24 липня 2023 04:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ігоря Гіркіна помістили у двомісну камеру у "Лєфортово"
Російський терорист Ігор Гіркін. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Російського терориста Ігоря Гіркіна помістили в СІЗО "Лефортово" у Москві. Його заарештували у справі про екстремізм.

Про умови тримання Гіркіна повідомив відповідальний секретар московської Громадської наглядової комісії Олексій Мєльніков. Про це пише російська агенція "Интерфакс".

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Секретар московської Громадської наглядової комісії Олексій Мєльніков повідомив, що вчора вони відвідали "Лефортове" і зайшли до камери Ігоря Гіркіна. 

За його словами, Гіркіна тримають у двомісній камері, де є телевізор і холодильник. Гіркін користується бібліотекою.

При цьому секретар додав, що сам Гіркін відмовився коментувати умови тримання у СІЗО.

Нагадаємо, Гіркіна затримали і звинуватили 21 липня, Мєщанскій суд Москви відправив його під варту на два місяці, до 18 вересня. 

Також Гіркін засуджений Окружним судом Гааги до довічного ув'язнення за збиття над Донбасом пасажирського літака рейсу MH17. Тоді загинули 298 осіб.

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