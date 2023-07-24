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Игоря Гиркина поместили в двухместную камеру в "Лефортово"

24 июля 2023 04:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Игоря Гиркина поместили в двухместную камеру в "Лефортово"
Российский террорист Игорь Гиркин. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российский террорист Игорь Гиркин был помещен в СИЗО "Лефортово" в Москве. Его арестовали по делу об экстремизме.

Об условиях содержания Гиркина сообщил ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Об этом пишет российское агентство "Интерфакс".

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Секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил, что вчера они посетили "Лефортово" и посетили Игоря Гиркина.

По его словам, Гиркина держат в двухместной камере, где есть телевизор и холодильник, он пользуется библиотекой.

При этом секретарь добавил, что сам Гиркин отказался комментировать условия содержания в СИЗО.

Напомним, Гиркин был задержан и обвинен 21 июля, Мещанский суд Москвы отправил его под стражу на два месяца, до 18 сентября.

Также Гиркин приговорен Окружным судом Гааги к пожизненному заключению за сбивание над Донбассом пассажирского самолета рейса MH17. Тогда погибли 298 человек.

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