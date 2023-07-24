Игоря Гиркина поместили в двухместную камеру в "Лефортово"
Российский террорист Игорь Гиркин был помещен в СИЗО "Лефортово" в Москве. Его арестовали по делу об экстремизме.
Об условиях содержания Гиркина сообщил ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Об этом пишет российское агентство "Интерфакс".
Где сидит Гиркин
Секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников сообщил, что вчера они посетили "Лефортово" и посетили Игоря Гиркина.
По его словам, Гиркина держат в двухместной камере, где есть телевизор и холодильник, он пользуется библиотекой.
При этом секретарь добавил, что сам Гиркин отказался комментировать условия содержания в СИЗО.
Напомним, Гиркин был задержан и обвинен 21 июля, Мещанский суд Москвы отправил его под стражу на два месяца, до 18 сентября.
Также Гиркин приговорен Окружным судом Гааги к пожизненному заключению за сбивание над Донбассом пассажирского самолета рейса MH17. Тогда погибли 298 человек.