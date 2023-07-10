Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ілон Маск засумнівався у контрнаступі ЗСУ та нарвався на шквал критики arrow

Ілон Маск засумнівався у контрнаступі ЗСУ та нарвався на шквал критики

10 липня 2023 10:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ілон Маск засумнівався у контрнаступі ЗСУ та нарвався на шквал критики
Мільярдер Ілон Маск. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Американський мільярдер Ілон Маск припустив, що після неуспішного наступу України та значних втрат у Збройних Силах України, російські війська контратакуватимуть і захоплять набагато більше територій. За такі слова Маск нарвався на шквал критики із боку громадськості.

Про це Маск повідомив у соцмережах.

Читайте також:

Маск нарвався на критику

За словами Маска, Росія має чисельну перевагу над Україною, співвідношення військових сил приблизно 4 до 1. Незалежно від того, яка сторона почне наступ на добре обладнані позиції, вона зазнає значно більших втрат серед солдатів.

За таке повідомлення Ілон Маск нарвався на бурхливу критику з боку користувачів. Люди стали на захист України й кажуть, що Україна має багато техніки й має підтримку західних партнерів.

"Україна має величезну незалучену силу, яка чекає відповідного моменту, щоб завдати удару і перемогти, а росіяни мали п'ять великих атак і контрударів при одному успіху на півдні. Зараз здебільшого мобілізували резервні війська, ні великих боєприпасів, ні Вагнера, ні суперсучасних танків, ні прикриття з повітря, ні мотивації, ні волі до перемоги. Вони просто намагаються втримати те, що є тим, що є", — пише користувач.

Пост Ілона Маска
Пост Ілона Маска. Фото: скріншот

Нагадаємо, що глава Tesla та SpaceX Ілон Маск скористався гумористичним зображенням для коментування захоплення Ростова-на-Дону ПВК "Вагнер". Маск показав, як на події у РФ реагують хлопчики та дівчатка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз