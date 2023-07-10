Ілон Маск засумнівався у контрнаступі ЗСУ та нарвався на шквал критики

Мільярдер Ілон Маск. Фото: росЗМІ

Американський мільярдер Ілон Маск припустив, що після неуспішного наступу України та значних втрат у Збройних Силах України, російські війська контратакуватимуть і захоплять набагато більше територій. За такі слова Маск нарвався на шквал критики із боку громадськості.

Про це Маск повідомив у соцмережах.

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Маск нарвався на критику

За словами Маска, Росія має чисельну перевагу над Україною, співвідношення військових сил приблизно 4 до 1. Незалежно від того, яка сторона почне наступ на добре обладнані позиції, вона зазнає значно більших втрат серед солдатів.

За таке повідомлення Ілон Маск нарвався на бурхливу критику з боку користувачів. Люди стали на захист України й кажуть, що Україна має багато техніки й має підтримку західних партнерів.

"Україна має величезну незалучену силу, яка чекає відповідного моменту, щоб завдати удару і перемогти, а росіяни мали п'ять великих атак і контрударів при одному успіху на півдні. Зараз здебільшого мобілізували резервні війська, ні великих боєприпасів, ні Вагнера, ні суперсучасних танків, ні прикриття з повітря, ні мотивації, ні волі до перемоги. Вони просто намагаються втримати те, що є тим, що є", — пише користувач.

Пост Ілона Маска. Фото: скріншот

Нагадаємо, що глава Tesla та SpaceX Ілон Маск скористався гумористичним зображенням для коментування захоплення Ростова-на-Дону ПВК "Вагнер". Маск показав, як на події у РФ реагують хлопчики та дівчатка.