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Илон Маск усомнился в контрнаступлении ВСУ и нарвался на шквал критики

10 июля 2023 10:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Илон Маск усомнился в контрнаступлении ВСУ и нарвался на шквал критики
Миллиардер Илон Маск. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Американский миллиардер Илон Маск предположил, что после неуспешного наступления Украины и значительных потерь в Вооруженных Силах Украины, российские войска будут контратаковать и захватят гораздо больше территорий. За такие слова Маск нарвался на шквал критики со стороны общественности.

Об этом Маск сообщил в соцсетях.

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Маск нарвался на критику 

По словам Маска, Россия обладает численным превосходством над Украиной, соотношение военных сил приблизительно 4 к 1. Независимо от того, какая сторона начнет наступление на хорошо оборудованные позиции, она понесет значительно большие потери в числе солдат.

За такое сообщение, Илон Маск нарвался на бурную критику со стороны пользователей. Люди встали на защиту Украины и говорят, что у Украины есть много техники и у нее есть поддержка западных партнеров.

"Украина имеет огромную незадействованную силу, которая ждет подходящего момента, чтобы нанести удар и победить, а у россиян было пять крупных атак и контрударов при одном успехе на юге. Сейчас в основном мобилизовали резервные войска, ни больших боеприпасов, ни Вагнера, ни суперсовременных танков, ни прикрытия с воздуха, ни мотивации, ни воли к победе. Они просто пытаются удержать то, что есть, тем, что есть", — пишет пользователь.

Пост Илона Маска
Пост Илона Маска. Фото: скриншот

Напомним, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск воспользовался юмористическим изображением для комментирования захвата Ростова-на-Дону ЧВК "Вагнер". Маск показал, как на события в РФ реагируют мальчики и девочки.

 

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