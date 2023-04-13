Імпортозаміщення ПВК РФ залишається на рівні пропаганди Кремля: деталі
Російський військово-промисловий комплекс (ВПК) продовжує відчувати значні проблеми у виробництві та обслуговуванні безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Про це повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик.
Імпортозаміщення ВПК РФ
За його словами, імпортозаміщення у ВПК РФ залишається на рівні пропагандистської уяви кремля.
Особливо це проявляється у виробництві та модернізації БпЛА, таких, як Shahed-136 та менш відомий ZALA 421-16E. Дослідження показали, що останні зразки цих дронів мають низку модифікацій, які підтверджують конструктивну деградацію та суттєві проблеми у виробництві та обслуговуванні БПЛА.
Хоча Росія здатна самостійно виготовляти прості компоненти дронів, такі як транзистори, резонатори та реле, у держави-агресора виникають значні проблеми у цій галузі. Наприклад, щодо пізніших зразків Shahed-136 було виявлено російські реле 30-річної давності.
Таким чином, можна зробити висновок, що Росія не має необхідної технологічної бази для ефективного виробництва та обслуговування сучасних БпЛА. Це є значним обмеженням для російської армії й може призвести до серйозних наслідків конфлікту.
Нагадаємо, що китайські компанії, за інформацією західних ЗМІ, поставляють у Росію обладнання та деталі, які можна використовувати у військовій промисловості. Особливо цінними є мікрочіпи, постачання яких до Росії потрапили під санкції Заходу.