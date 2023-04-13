Імпортозаміщення ПВК РФ залишається на рівні пропаганди Кремля: деталі

Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик. Фото: Military Media Center

Російський військово-промисловий комплекс (ВПК) продовжує відчувати значні проблеми у виробництві та обслуговуванні безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик.

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За його словами, імпортозаміщення у ВПК РФ залишається на рівні пропагандистської уяви кремля.

Особливо це проявляється у виробництві та модернізації БпЛА, таких, як Shahed-136 та менш відомий ZALA 421-16E. Дослідження показали, що останні зразки цих дронів мають низку модифікацій, які підтверджують конструктивну деградацію та суттєві проблеми у виробництві та обслуговуванні БПЛА.

Хоча Росія здатна самостійно виготовляти прості компоненти дронів, такі як транзистори, резонатори та реле, у держави-агресора виникають значні проблеми у цій галузі. Наприклад, щодо пізніших зразків Shahed-136 було виявлено російські реле 30-річної давності.

Таким чином, можна зробити висновок, що Росія не має необхідної технологічної бази для ефективного виробництва та обслуговування сучасних БпЛА. Це є значним обмеженням для російської армії й може призвести до серйозних наслідків конфлікту.

Нагадаємо, що китайські компанії, за інформацією західних ЗМІ, поставляють у Росію обладнання та деталі, які можна використовувати у військовій промисловості. Особливо цінними є мікрочіпи, постачання яких до Росії потрапили під санкції Заходу.