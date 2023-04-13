Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Імпортозаміщення ПВК РФ залишається на рівні пропаганди Кремля: деталі arrow

Імпортозаміщення ПВК РФ залишається на рівні пропаганди Кремля: деталі

13 квітня 2023 16:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Імпортозаміщення ПВК РФ залишається на рівні пропаганди Кремля: деталі
Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик. Фото: Military Media Center
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський військово-промисловий комплекс (ВПК) продовжує відчувати значні проблеми у виробництві та обслуговуванні безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик.

Читайте також:

Імпортозаміщення ВПК РФ

За його словами, імпортозаміщення у ВПК РФ залишається на рівні пропагандистської уяви кремля.

Особливо це проявляється у виробництві та модернізації БпЛА, таких, як Shahed-136 та менш відомий ZALA 421-16E. Дослідження показали, що останні зразки цих дронів мають низку модифікацій, які підтверджують конструктивну деградацію та суттєві проблеми у виробництві та обслуговуванні БПЛА.

Хоча Росія здатна самостійно виготовляти прості компоненти дронів, такі як транзистори, резонатори та реле, у держави-агресора виникають значні проблеми у цій галузі. Наприклад, щодо пізніших зразків Shahed-136 було виявлено російські реле 30-річної давності.

Таким чином, можна зробити висновок, що Росія не має необхідної технологічної бази для ефективного виробництва та обслуговування сучасних БпЛА. Це є значним обмеженням для російської армії й може призвести до серйозних наслідків конфлікту.

Нагадаємо, що китайські компанії, за інформацією західних ЗМІ, поставляють у Росію обладнання та деталі, які можна використовувати у військовій промисловості. Особливо цінними є мікрочіпи, постачання яких до Росії потрапили під санкції Заходу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB