Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Импортозамещение ПВК РФ остается на уровне пропаганды Кремля: детали arrow

Импортозамещение ПВК РФ остается на уровне пропаганды Кремля: детали

13 апреля 2023 16:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Импортозамещение ПВК РФ остается на уровне пропаганды Кремля: детали
Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ старший лейтенант Андрей Рудык. Фото: Military Media Center
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжает испытывать значительные проблемы в производстве и обслуживании беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). 

Об этом сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ старший лейтенант Андрей Рудык.

Читайте также:

Импортозамещение ВПК РФ

По его словам, импортозамещение в ВПК РФ остается на уровне пропагандистского воображения Кремля.

Особенно это проявляется в производстве и модернизации БпЛА, таких, как Shahed-136 и менее известный ZALA 421-16E. Исследования показали, что последние образцы этих дронов имеют ряд модификаций, которые подтверждают конструктивную деградацию и существенные проблемы в производстве и обслуживании БпЛА.

Хотя Россия способна самостоятельно изготавливать простые компоненты дронов, такие как транзисторы, резонаторы и реле, у государства-агрессора возникают значительные проблемы в этой области. Например, при изучении более поздних образцов Shahed-136 были обнаружены русские реле 30-летней давности.

Таким образом, можно заключить, что Россия не обладает необходимой технологической базой для эффективного производства и обслуживания современных БпЛА. Это является значительным ограничением для российской армии и может привести к серьезным последствиям в случае конфликта.

Напомним, что китайские компании, по информации западных СМИ, поставляют в Россию оборудование и детали, которые можно использовать в военной промышленности. Особенно ценны микрочипы, поставки которых в Россию попали под санкции Запада.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB