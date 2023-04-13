Импортозамещение ПВК РФ остается на уровне пропаганды Кремля: детали

Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ старший лейтенант Андрей Рудык. Фото: Military Media Center

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжает испытывать значительные проблемы в производстве и обслуживании беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ старший лейтенант Андрей Рудык.

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По его словам, импортозамещение в ВПК РФ остается на уровне пропагандистского воображения Кремля.

Особенно это проявляется в производстве и модернизации БпЛА, таких, как Shahed-136 и менее известный ZALA 421-16E. Исследования показали, что последние образцы этих дронов имеют ряд модификаций, которые подтверждают конструктивную деградацию и существенные проблемы в производстве и обслуживании БпЛА.

Хотя Россия способна самостоятельно изготавливать простые компоненты дронов, такие как транзисторы, резонаторы и реле, у государства-агрессора возникают значительные проблемы в этой области. Например, при изучении более поздних образцов Shahed-136 были обнаружены русские реле 30-летней давности.

Таким образом, можно заключить, что Россия не обладает необходимой технологической базой для эффективного производства и обслуживания современных БпЛА. Это является значительным ограничением для российской армии и может привести к серьезным последствиям в случае конфликта.

Напомним, что китайские компании, по информации западных СМИ, поставляют в Россию оборудование и детали, которые можно использовать в военной промышленности. Особенно ценны микрочипы, поставки которых в Россию попали под санкции Запада.