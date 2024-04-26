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Іноземні військові бази у повоєнній Україні — наскільки це можливо

26 квітня 2024 23:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Іноземні військові бази у повоєнній Україні — наскільки це можливо
База Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Фото: Флот 2017
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Після завершення російсько-української війни на території України можуть з’явитися нові іноземні військові бази – бази країн-членів НАТО. Втім, у цьому питанні важливим є не тільки позиція України, а і бажання західних партнерів іти на такий крок.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Після завершення війни може постати питання про розміщення інших іноземних військових баз на території України, зокрема, баз країн НАТО.

"З українського боку тут проблем не має бути — навіть попри те, що чинна редакція Конституції не дозволяє цього робити (база російського флоту в Севастополі була винятком)", — наголосив Снєгирьов.

Чому Захід може бути проти

Проблеми можуть виникнути з протилежного боку – чи захочуть країни НАТО розміщувати свої бази на території України.

"Наші західні партнери можуть відмовитися від перспективи облаштування своїх військових баз в Україні, аби не мати зайвих проблем з Росією", — припустив експерт.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року українські правоохоронці завершили розслідування проти колишніх президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра країни Миколи Азарова, які підозрюються у державній зраді у зв’язку з укладенням Харківських угод про продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму.

НАТО
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