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Иностранные военные базы в послевоенной Украине – насколько это возможно

26 апреля 2024 23:41
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Владимир Мыленко
журналист
Иностранные военные базы в послевоенной Украине – насколько это возможно
База Черноморского флота России в Севастополе. Фото: Флот 2017
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

После окончания русско-украинской войны на территории Украины могут появиться новые иностранные военные базы – базы стран-членов НАТО. Впрочем, в этом вопросе важна не только позиция Украины, но и желание западных партнеров идти на такой шаг.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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После войны может возникнуть вопрос о размещении других иностранных военных баз на территории Украины, в частности, баз стран НАТО.

"С украинской стороны здесь проблем не должно быть — даже несмотря на то, что действующая редакция Конституции не позволяет этого делать (база российского флота в Севастополе была исключением)", — подчеркнул Снегирев.

Почему Запад может быть против

Проблемы могут возникнуть с противоположной стороны — захотят ли страны НАТО размещать свои базы на территории Украины.

"Наши западные партнеры могут отказаться от перспективы обустройства своих военных баз в Украине, чтобы не испытывать лишних проблем с Россией", — предположил эксперт.

Напомним, что в декабре 2022 года украинские стражи порядка завершили расследование против бывших президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра страны Николая Азарова, которые подозреваются в государственной измене в связи с заключением Харьковских соглашений о продолжении базирования Черноморского флота России в Крыму.

НАТО
война в Украине

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