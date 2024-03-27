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Інструктори з Норвегії навчають українських бійців у Британії — у Генштабі показали кадри

27 березня 2024 08:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Інструктори з Норвегії навчають українських бійців у Британії — у Генштабі показали кадри
Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Інструктори та інструкторки Норвезької національної гвардії Heimevernet безперервно навчають українських військових у Великій Британії. Наші бійці отримують та закарбовують цінний досвід і навички, які допоможуть їм захищати Україну.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у середу, 27 березня, та показала фото з навчань. 

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У Генштабі розповіли, що норвезькі інструктори та інструкторки навчають українських військових в рамках багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" з базової загальновійськової підготовки особового складу Збройних Сил України під керівництвом Британії.

  • Інструктори з Норвегії навчають українських бійців у Британії — у Генштабі показали кадри - фото 1
    Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
  • Інструктори з Норвегії навчають українських бійців у Британії — у Генштабі показали кадри - фото 2
    Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
  • Інструктори з Норвегії навчають українських бійців у Британії — у Генштабі показали кадри - фото 3
    Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
  • Інструктори з Норвегії навчають українських бійців у Британії — у Генштабі показали кадри - фото 4
    Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
  • Інструктори з Норвегії навчають українських бійців у Британії — у Генштабі показали кадри - фото 5
    Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
  • Інструктори з Норвегії навчають українських бійців у Британії — у Генштабі показали кадри - фото 6
    Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
  • Інструктори з Норвегії навчають українських бійців у Британії — у Генштабі показали кадри - фото 7
    Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
  • Інструктори з Норвегії навчають українських бійців у Британії — у Генштабі показали кадри - фото 8
    Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
  • Інструктори з Норвегії навчають українських бійців у Британії — у Генштабі показали кадри - фото 9
    Навчання українських військових у Великій Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
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"Вони проводять заняття з ведення позиційних бойових дій, зокрема відпрацьовується підготовка, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції, надання першої невідкладної допомоги на полі бою", — повідомили у відомстві. 

Зазначається, що під керівництвом інструкторів з Норвегії, наші військові отримують та закарбовують цінний досвід і навички, які допоможуть їм на фронті. А сама підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, щоб солдати-добровольці, які не мають практично жодного або мінімальний військовий досвід, могли захищати Україну. Також ці навчання спрямовані на підвищення безпеки та спроможностей ЗС України в бойових діях на передовій.

"Королівство Норвегія продовжує підтримувати народ України та надає постійну підтримку у відповідь на триваючі порушення Росією міжнародного права. 
Військовослужбовці Норвезької національної гвардії беруть участь разом із навчальними командами країн-партнерів у програмі підготовки українських новобранців під керівництвом Великої Британії. ЗСУ вдячні за допомогу Британії та Норвегії", — висловили вдячність у Генштабі. 

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони Великої Британії показало перших українських військових пілотів, які завершили базову льотну підготовку для управління західними винищувачами. Вони пройшли її під керівництвом інструкторів Королівських ВПС Британії.

Крім того, українських військових навчають у Польщі інструктори з Канади. Вони вчать солдатів методам сучасного бою, щоб підвищити їхню здатність до ефективної оборони

Великобританія
військові навчання
Норвегія
військові
Генштаб ЗСУ
війна в Україні

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