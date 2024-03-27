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Инструкторы из Норвегии учат украинских бойцов в Британии — в Генштабе показали кадры

27 марта 2024 08:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Инструкторы из Норвегии учат украинских бойцов в Британии — в Генштабе показали кадры
Обучение украинских военных в Великобритании. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Инструкторы и инструкторки Норвежской национальной гвардии Heimevernet непрерывно учат украинских военных в Великобритании. Наши бойцы получают и запечатлевают ценный опыт и навыки, которые помогут защищать Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 27 марта, и показала фото с учений.

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В Генштабе рассказали, что норвежские инструкторы учат украинских военных в рамках многонациональной учебной операции "Интерфлекс" по базовой общевойсковой подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины под руководством Британии.

  • Инструкторы из Норвегии учат украинских бойцов в Британии — в Генштабе показали кадры - фото 1
    Обучение украинских военных в Великобритании. Фото: Генштаб ВСУ
  • Инструкторы из Норвегии учат украинских бойцов в Британии — в Генштабе показали кадры - фото 2
    Обучение украинских военных в Великобритании. Фото: Генштаб ВСУ
  • Инструкторы из Норвегии учат украинских бойцов в Британии — в Генштабе показали кадры - фото 3
    Обучение украинских военных в Великобритании. Фото: Генштаб ВСУ
  • Инструкторы из Норвегии учат украинских бойцов в Британии — в Генштабе показали кадры - фото 4
    Обучение украинских военных в Великобритании. Фото: Генштаб ВСУ
  • Инструкторы из Норвегии учат украинских бойцов в Британии — в Генштабе показали кадры - фото 5
    Обучение украинских военных в Великобритании. Фото: Генштаб ВСУ
  • Инструкторы из Норвегии учат украинских бойцов в Британии — в Генштабе показали кадры - фото 6
    Обучение украинских военных в Великобритании. Фото: Генштаб ВСУ
  • Инструкторы из Норвегии учат украинских бойцов в Британии — в Генштабе показали кадры - фото 7
    Обучение украинских военных в Великобритании. Фото: Генштаб ВСУ
  • Инструкторы из Норвегии учат украинских бойцов в Британии — в Генштабе показали кадры - фото 8
    Обучение украинских военных в Великобритании. Фото: Генштаб ВСУ
  • Инструкторы из Норвегии учат украинских бойцов в Британии — в Генштабе показали кадры - фото 9
    Обучение украинских военных в Великобритании. Фото: Генштаб ВСУ
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"Они проводят занятия по ведению позиционных боевых действий, в частности отрабатывается подготовка, захват и содержание окопа, траншеи, позиции, оказания первой неотложной помощи на поле боя", — сообщили в ведомстве.

Под руководством инструкторов из Норвегии наши военные получают и запечатлевают ценный опыт и навыки, которые помогут им на фронте. А сама подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, чтобы солдаты-добровольцы, не имеющие практически ни одного или минимального военного опыта, могли защищать Украину. Также эти учения направлены на повышение безопасности и возможности ВС Украины в боевых действиях на передовой.

"Королевство Норвегия продолжает поддерживать народ Украины и оказывает постоянную поддержку в ответ на продолжающиеся нарушения Россией международного права. Военнослужащие Норвежской национальной гвардии принимают участие вместе с учебными командами стран-партнеров в программе подготовки украинских новобранцев под руководством Великобритании. ВСУ благодарны за помощь Британии и Норвегии", — выразили благодарность в Генштабе.

Напомним, недавно Министерство обороны Великобритании показало первых украинских военных пилотов, которые завершили базовую летную подготовку для управления западными истребителями. Они прошли его под руководством инструкторов Королевских ВВС Британии.

Кроме того, украинских военных обучают в Польше инструкторы из Канады. Они учат солдат методам современного боя, чтобы повысить их способность к эффективной обороне.

Великобритания
военные учения
Норвегия
военные
Генштаб ВСУ
война в Украине

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