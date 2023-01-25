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Інтенсивність боїв зростає: у Міноборони розповіли про ситуацію біля Бахмута і Вугледара

25 січня 2023 23:20
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Міноборони розповіли про ситуацію біля Бахмута і Вугледара
На Бахмутському та Вугледарському напрямках тривають важкі бої
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські окупанти посилюють наступ на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Там тривають важкі бої.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За словами Маляр, росіяни кидають у бій велику кількість особового складу та техніки. Вони намагаються прорвати оборону, але несуть при цьому значні втрати.

"Зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєння наша перевага у професійності військового командування та мужності воїнів", — написала Маляр.

Вихід ЗСУ із Соледара

Сьогодні, 25 січня, стало відомо, що українські військові покинули Соледар Донецької області

Як повідомив представник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, українські військові пішли на такий крок, аби зберегти життя бійців та закріпитися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони.

Він додав, що ЗСУ виконали основне завдання: не дали системно прорвати лінію фронту на Донецькому напрямку та увійти в тил, а потім рухатися на оперативний простір.

Череватий також зазначив, що лінію фронту в Соледарі вирівняли: ні оточення, ні взяття в полон українських військових не було.

Нагадаємо, раніше у Генштабі заявили, що українські військові не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися, ситуація контрольована.

Також журналіст Foreign Policy Джек Детч повідомляв, що росія надсилає десятки тисяч мобілізованих на зміцнення позицій в Україні. Також їх спрямовують на штурм Бахмута.

Державна прикордонна служба України показала, який зараз має вигляд місто Бахмут.

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