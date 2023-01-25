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Интенсивность боев растет: в Минобороны рассказали о ситуации возле Бахмута и Угледара

25 января 2023 23:20
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Минобороны рассказали о ситуации возле Бахмута и Угледара
На Бахмутском и Угледарском направлениях продолжаются тяжелые бои
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские оккупанты усиливают наступление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Ситуация на Бахмутском и Угледарском направлениях

По словам Маляр, россияне бросают в бой большое количество личного состава и техники. Они пытаются прорвать оборону, но при этом несут значительные потери.

"Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов", — написала Маляр.

Выход ВСУ из Соледара

Сегодня, 25 января, стало известно, что украинские военные покинули Соледар Донецкой области.

Как сообщил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, украинские военные пошли на такой шаг, чтобы сохранить жизнь бойцов и закрепиться на заранее подготовленных рубежах обороны.

Он добавил, что ВСУ выполнили основную задачу: не дали системно прорвать линию фронта на Донецком направлении и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство.

Череватый также отметил, что линию фронта в Соледаре выровняли: ни окружения, ни взятия в плен украинских военных не было.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируется.

Также журналист Foreign Policy Джек Детч сообщал, что россия присылает десятки тысяч мобилизованных на укрепление позиций в Украине. Также их направляют на штурм Бахмута.

Государственная пограничная служба Украины показала, какой сейчас выглядит город Бахмут.

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