Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Іран готується будувати заводи з виробництва БпЛА у Білорусі та РФ: що відомо arrow

Іран готується будувати заводи з виробництва БпЛА у Білорусі та РФ: що відомо

2 серпня 2023 08:43
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Іран готується будувати заводи з виробництва БпЛА у Білорусі та РФ: що відомо
Іранські безпілотники. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Іран будуватиме на територіях РФ та Білорусі заводи для виробництва безпілотників. Це допоможе Росії швидше купувати "шахеди", а Іран натомість отримає численні економічні та військові вигоди.

Про це повідомляє ISW.

Читайте також:

Що відомо про нові заводи БпЛА в РФ та Білорусі

Як відомо, 1 серпня начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Багері закликав до розширення оборонно-промислового співробітництва між Іраном і Білоруссю.

Ще за день до того іранське Міноборони підписало договір про співпрацю з білоруським міністерством. Під час зустрічі міністри оборони обох держав обговорювали створення заводів з виробництва дронів-камікадзе на території Білорусі.

Однак, ще у травні цього року Україна вже повідомляла, що іранські інженери досліджують, як переобладнати фабрики в Гомелі, Білорусь, на підприємства з виробництва безпілотників. А вже у червні адміністрація Байдена повідомила, що Іран допомагає і Росії побудувати такі заводи у Єлабузі, Татарстан.

Однак заводи у Білорусі та РФ не єдині з тих, що Іран будує за межами власної країни. 

"Іран відкрив завод з виробництва безпілотників Ababil-2 у Душанбе, Таджикистан, у травні 2022 року", — повідомляє ISW.

Чому Ірану вигідно будувати заводи за межами країни

Як відомо, Росія лише виграє від побудови заводів з виробництва БпЛА, адже потребує їх для війни проти України. Водночас будівництво іранського заводу безпілотників у Білорусі полегшить "логістичні проблеми", з якими стикається РФ при транспортуванні БпЛА з Ірану до Росії.

"У червні адміністрація Байдена опублікувала карту, на якій показали перекидання іранських безпілотників з Ірану до Росії через Каспійське море", — повідомляє ISW.

Іран таким чином отримає вигоду для власної економіки. Так, британська розвідка виявила в липні, що Іран прагне отримати готівку від Росії в обмін на безпілотники.

Як повідомляє ISW, зараз Іран переживає критичні економічні умови. 1 серпня вартість ріала перевищила 500 тисяч ріалів за один долар США. 

"25 липня Іранський статистичний центр повідомив, що рівень інфляції в Ірані становить приблизно 47,5 відсотка", — йдеться у повідомленні. 

До того ж Росія також може принести користь іранській армії. Наприкінці 2022 року західні ЗМІ припустили, що Іран може отримати російські винищувачі Су-35 в обмін на постачання Росії безпілотників. Однак іранські військові чиновники все частіше висловлювали скептицизм щодо отримання Су-35 в останні місяці.

Тож у березні РФ в обмін на "шахеди" надала Ірану сучасне програмне забезпечення для спостереження та кіберзброю. До того ж у червні стало відомо, що Росія надає Ірану західну зброю, захоплену в Україні. 

Тісна співпраця Ірану з Білоруссю та Росією може бути зумовлена, зокрема, тим, що Іран підписав із цими країнами довгострокові стратегічні угоди. 

null
Країни, з якими Іран співпрацює. Фото: ISW

Нагадаємо, з липня 2022 року до червня 2023-го Росія істотно наростила корабельний трафік з Іраном через Каспійське море.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз