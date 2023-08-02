Іран готується будувати заводи з виробництва БпЛА у Білорусі та РФ: що відомо

Іранські безпілотники. Ілюстративне фото: google.com

Іран будуватиме на територіях РФ та Білорусі заводи для виробництва безпілотників. Це допоможе Росії швидше купувати "шахеди", а Іран натомість отримає численні економічні та військові вигоди.

Про це повідомляє ISW.

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Як відомо, 1 серпня начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммад Багері закликав до розширення оборонно-промислового співробітництва між Іраном і Білоруссю.

Ще за день до того іранське Міноборони підписало договір про співпрацю з білоруським міністерством. Під час зустрічі міністри оборони обох держав обговорювали створення заводів з виробництва дронів-камікадзе на території Білорусі.

Однак, ще у травні цього року Україна вже повідомляла, що іранські інженери досліджують, як переобладнати фабрики в Гомелі, Білорусь, на підприємства з виробництва безпілотників. А вже у червні адміністрація Байдена повідомила, що Іран допомагає і Росії побудувати такі заводи у Єлабузі, Татарстан.

Однак заводи у Білорусі та РФ не єдині з тих, що Іран будує за межами власної країни.

"Іран відкрив завод з виробництва безпілотників Ababil-2 у Душанбе, Таджикистан, у травні 2022 року", — повідомляє ISW.

Чому Ірану вигідно будувати заводи за межами країни

Як відомо, Росія лише виграє від побудови заводів з виробництва БпЛА, адже потребує їх для війни проти України. Водночас будівництво іранського заводу безпілотників у Білорусі полегшить "логістичні проблеми", з якими стикається РФ при транспортуванні БпЛА з Ірану до Росії.

"У червні адміністрація Байдена опублікувала карту, на якій показали перекидання іранських безпілотників з Ірану до Росії через Каспійське море", — повідомляє ISW.

Іран таким чином отримає вигоду для власної економіки. Так, британська розвідка виявила в липні, що Іран прагне отримати готівку від Росії в обмін на безпілотники.

Як повідомляє ISW, зараз Іран переживає критичні економічні умови. 1 серпня вартість ріала перевищила 500 тисяч ріалів за один долар США.

"25 липня Іранський статистичний центр повідомив, що рівень інфляції в Ірані становить приблизно 47,5 відсотка", — йдеться у повідомленні.

До того ж Росія також може принести користь іранській армії. Наприкінці 2022 року західні ЗМІ припустили, що Іран може отримати російські винищувачі Су-35 в обмін на постачання Росії безпілотників. Однак іранські військові чиновники все частіше висловлювали скептицизм щодо отримання Су-35 в останні місяці.

Тож у березні РФ в обмін на "шахеди" надала Ірану сучасне програмне забезпечення для спостереження та кіберзброю. До того ж у червні стало відомо, що Росія надає Ірану західну зброю, захоплену в Україні.

Тісна співпраця Ірану з Білоруссю та Росією може бути зумовлена, зокрема, тим, що Іран підписав із цими країнами довгострокові стратегічні угоди.

Країни, з якими Іран співпрацює. Фото: ISW

Нагадаємо, з липня 2022 року до червня 2023-го Росія істотно наростила корабельний трафік з Іраном через Каспійське море.