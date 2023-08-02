Иран готовится строить заводы по производству БпЛА в Беларуси и РФ: что известно

Иранские беспилотники. Иллюстративное фото: google.com

Иран будет строить на территориях РФ и Белоруссии заводы по производству беспилотников. Это поможет России быстрее покупать шахеды, а Иран получит многочисленные экономические и военные выгоды.

Об этом сообщает ISW.

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Что известно о новых заводах БПЛА в РФ и Беларуси

Как известно, 1 августа начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери призвал к расширению оборонно-промышленного сотрудничества между Ираном и Беларусью.

Еще за день до этого иранское Минобороны подписало договор о сотрудничестве с белорусским министерством. В ходе встречи министры обороны обоих государств обсуждали создание заводов по производству дронов-камикадзе на территории Беларуси.

Однако еще в мае этого года Украина уже сообщала, что иранские инженеры исследуют, как переоборудовать фабрики в Гомеле, Беларусь, на предприятия по производству беспилотников. А в июне администрация Байдена сообщила, что Иран помогает и России построить такие заводы в Елабуге, Татарстан.

Однако заводы в Беларуси и РФ не единственные из тех, что Иран строит за пределами собственной страны.

"Иран открыл завод по производству беспилотников Ababil-2 в Душанбе, Таджикистан, в мае 2022 года", — сообщает ISW.

Почему Ирану выгодно строить заводы за пределами страны

Как известно, Россия только выигрывает от строительства заводов по производству БпЛА, ведь нуждается в них для войны против Украины. В то же время строительство иранского завода беспилотников в Беларуси облегчит "логистические проблемы", с которыми сталкивается РФ при транспортировке БПлА из Ирана в Россию.

"В июне администрация Байдена опубликовала карту, на которой показали передачу иранских беспилотников из Ирана в Россию через Каспийское море", — сообщает ISW.

Иран таким образом извлечет выгоду для собственной экономики. Так, британская разведка обнаружила в июле, что Иран стремится обналичить Россию в обмен на беспилотники.

Как сообщает ISW, сейчас Иран переживает критические экономические условия. 1 августа стоимость риала превысила 500 тысяч риалов за один доллар США.

"25 июля Иранский статистический центр сообщил, что уровень инфляции в Иране составляет примерно 47,5 процента", — говорится в сообщении.

К тому же, Россия также может принести пользу иранской армии. В конце 2022 году западные СМИ предположили, что Иран может получить российские истребители Су-35 в обмен на поставки России беспилотников. Однако иранские военные чиновники все чаще выражали скептицизм по поводу получения Су-35 в последние месяцы.

В марте РФ в обмен на шахеды предоставила Ирану современное программное обеспечение для наблюдения и кибероружие. К тому же в июне стало известно, что Россия предоставляет Ирану западное оружие, захваченное в Украине.

Тесное сотрудничество Ирана с Беларусью и Россией может быть обусловлено, в частности тем, что Иран подписал с этими странами долгосрочные стратегические соглашения.

Страны, с которыми Иран сотрудничает. Фото: ISW

Напомним, с июля 2022 года по июнь 2023-го Россия существенно нарастила корабельный трафик с Ираном через Каспийское море.