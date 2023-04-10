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Іран може доставити до рф нові дрони, — Гуменюк

10 квітня 2023 16:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Іран може доставити до рф нові дрони, — Гуменюк
Представник Об&#39;єднаного координаційного прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: Liga.net
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що новий іранський безпілотник-камікадзе Miraj-532 у майбутньому може бути доставлений у росію та використовуватись для обстрілів української території. 

Про це Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

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Гуменюк зазначила, що в умовах нестачі ракет ворог може шукати нові засоби поразки та домовлятися з партнерами про постачання. Однак, поки що немає жодних фіксованих випадків постачання Miraj-532. Своєю чергою українські захисники вже шукають способи протидії цьому безпілотнику, вивчаючи заявлені характеристики. Гуменюк упевнена, що українська система протиповітряної оборони здатна захиститися та відпрацювати правильно.

Спікер також підтвердила інформацію щодо зниження якості безпілотників, які росія застосовує в Україні. Це, на її думку, може бути пов'язане із запровадженими санкціями, які мають вплинути на бойову ситуацію. Однак вона попереджає, що недооцінювати ворога не можна, оскільки росія все ще використовує безпілотники для збору інформації та підготовки нових атак.

Спостерігається активізація безпілотних літальних апаратів уздовж лінії фронту та узбережжя, що говорить про можливу підготовку атак. У зв'язку з цим українські захисники посилюють протидію та розробляють нові заходи безпеки.

Нагадаємо, що військові Ірану випробовують новий дрон-камікадзе Me'raj-532. Він може вражати цілі з відривом 450 км.

Глава Науково-дослідного підрозділу Сухопутних Сил Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР) Алі Кухестані повідомив, що безпілотник пройшов успішні випробування.

Цей дрон-камікадзе оснащений поршневим двигуном, що має робочу висоту 3,6 км, час перебування у повітрі — до трьох годин.

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