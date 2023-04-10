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Иран может доставить в рф новые дроны, — Гуменюк

10 апреля 2023 16:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Иран может доставить в рф новые дроны, — Гуменюк
Представитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Liga.net
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что новый иранский беспилотник-камикадзе Miraj-532 в будущем может быть доставлен в россию и использоваться для обстрелов украинской территории. 

Об этом Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

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Гуменюк отметила, что в условиях нехватки ракет, враг может искать новые средства поражения и договариваться с партнерами о поставках. Однако, пока нет никаких фиксированных случаев поставки Miraj-532. В свою очередь, украинские защитники уже ищут способы противодействия этому беспилотнику, изучая заявленные характеристики. Гуменюк уверена, что украинская система противовоздушной обороны способна защититься и отработать правильно.

Спикер также подтвердила информацию о снижении качества беспилотников, которые россия применяет в Украине. Это, по ее мнению, может быть связано с введенными санкциями, которые должны оказать влияние на боевую ситуацию. Однако она предупреждает, что недооценивать врага нельзя, поскольку россия все еще использует беспилотники для сбора информации и подготовки новых атак.

Наблюдается активизация беспилотных летательных аппаратов вдоль линии фронта и побережья, что говорит о возможной подготовке атак. В связи с этим, украинские защитники усиливают противодействие и разрабатывают новые меры безопасности.

Напомним, что военные Ирана испытывают новый дрон-камикадзе Me'raj-532. Он может поражать цели на расстоянии 450 км.

Глава Научно-исследовательского подразделения Сухопутных Сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Кухестани сообщил, что беспилотник прошел успешные испытания.

Этот дрон-камикадзе оснащен поршневым двигателем, имеет рабочую высоту 3,6 км, время пребывания в воздухе — до трех часов.

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