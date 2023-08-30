Іран може постачати в РФ нові дрони, — Гуменюк

Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Фото: google

На сьогоднішній день, в РФ фіксують збільшення активності вантажний перевезень за напрямком Тегеран — Москва. Ймовірно, Іран може постачати державі-терористу нові безпілотники або запасні частини до них.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на коментар начальниці пресцентру Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк.

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Що сказала Гуменюк

За словами Наталі Гуменюк, наразі, в РФ намагаються самостійно виготовляти дрони. Налагоджуючи відповідне виробництво, держава-терорист може опиратися на підтримку певних країн.

"Ми бачили активність вантажних перевезень з напрямком Тегеран — Москва, які зазвичай пов’язані з постачанням додаткових безпілотників типу "Шахед", або запасних частин до них. Оскільки в Росії налагоджують самостійне виробництво і ми вже фіксували факт, що вони маркують дрони, виготовлені власноруч або на своїй території, специфічними літерами кирилиці — це означає, що високоточні технології для Росії зараз не доступні, але вони можуть спиратися на отаку підтримку, яку надають країні-терористці ще деякі країни у світі", — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу (ЄС) наростили імпорт скрапленого газу з Росії до рекордного рівня. Поставки на 40% більші з початку року порівняно з аналогічним періодом довоєнного 2021-го.

Додамо, авіакомпанія "Аерофлот", яка належить РФ, проводить ремонт свого літака Airbus A330 в Ірані. Проте він не зможе повернутися у небо, як це планувалось раніше.