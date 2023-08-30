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Иран может поставлять в РФ новые дроны, — Гуменюк

30 августа 2023 14:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Иран может поставлять в РФ новые дроны, — Гуменюк
Начальник пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На сегодняшний день, в РФ фиксируют увеличение активности грузовых перевозок по направлению Тегеран — Москва. Вероятно, Иран может поставлять государству-террористу новые беспилотники или запасные части к ним.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на комментарий начальницы прессцентра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк.

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Что сказала Гуменюк

По словам Наталии Гуменюк, в настоящее время в РФ пытаются самостоятельно изготавливать дроны. Налаживая соответствующее производство государство-террорист может опираться на поддержку определенных стран.

"Мы видели активность грузовых перевозок с направлением Тегеран — Москва, обычно связанных с поставкой дополнительных беспилотников типа "Шахед", или запасных частей к ним. Поскольку в России налаживают самостоятельное производство и мы уже фиксировали факт, что они маркируют дроны, изготовленные собственноручно или на своей территории, специфическими буквами кириллицы — это значит, что высокоточные технологии для России сейчас не доступны, но они могут опираться на такую поддержку, которую оказывают стране-террористке некоторые страны в мире", — сказала Гуменюк.

Напомним, страны Европейского Союза (ЕС) нарастили импорт сжиженного газа из России до рекордного уровня. Поставки на 40% больше с начала года по сравнению с аналогичным периодом довоенного 2021-го.

Добавим, принадлежащая РФ авиакомпания "Аэрофлот" производит ремонт своего самолета Airbus A330 в Иране. Однако он не сможет вернуться в небо, как это планировалось раньше.

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