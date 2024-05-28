Іран постачає Росії нові сучасні авіабомби — що про них відомо

Високоточна іранська авіабомба Qaem. Фото ілюстративне: tasnimnews.com

Іран вперше поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5 для ударів по Україні. Вони з'явилися на озброєнні іранської армії лише у 2019 році.

Про це у понеділок, 27 травня, повідомляє Telegram "BILD на русском".

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Військовий оглядач видання BILD Юліан Рьопке вивчив відеозапис із Курської області, де розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6: саме цей дрон переносив сучасні іранські авіабомби Qaem-5.

"Судячи з усього, дрон мав атакувати Сумську область, але з невідомої причини впав", — припускає Рьопке.

Скриншот Telegram/BILD на русском

Раніше російські війська не застосовували високоточні Qaem-5 в Україні. За словами Репке, їх використання вказує на "новий рівень" військової співпраці Тегерана і Москви.

Нагадаємо, ЄС узгодив санкції проти дев'яти іранських компаній. Також під санкції потрапили деякі посадовці ісламської країни, у тому числі міністр оборони Ірану Мохаммад-Реза Аштіані.

Також ми повідомляли, що Генштаб Ірану опублікував попередній звіт комісії з розслідування причин катастрофи вертольота на борті з президентом Ібрагімом Райсі.