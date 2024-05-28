Иран поставляет России новые современные авиабомбы – что о них известно

Высокоточная иранская авиабомба Qaem. Фото иллюстративное: tasnimnews.com

Иран впервые поставил России новые управляемые авиабомбы Qaem-5 для ударов по Украине. Они появились на вооружении иранской армии только в 2019 году.

Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает Telegram "BILD на русском".

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Военный обозреватель BILD Юлиан Репке изучил видеозапись из Курской области, где разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6: именно этот дрон переносил современные иранские авиабомбы Qaem-5.

"Судя по всему, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал", — предполагает Репке.

Скриншот Telegram/BILD українською

Ранее российские войска не использовали высокоточные Qaem-5 в Украине. По словам Репке, их использование указывает на "новый уровень" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.

Напомним, ЕС согласовал санкции против девяти иранских компаний. Также под санкции попали некоторые должностные лица исламской страны, в том числе министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани.

Также мы сообщали, что Генштаб Ирана опубликовал предварительный отчет комиссии по расследованию причин крушения вертолета на борту с президентом Ибрагимом Райси.