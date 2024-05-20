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Іспанія анонсувала нову допомогу для України — що туди увійде

20 травня 2024 22:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Друга партія допомоги Україні від Іспанії міститиме танки, ракети та боєприпаси
Танк Leopard. Фото: Міноборони Іспанії
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у понеділок, 20 травня, заявила про передачу нової військової допомоги Україні. До неї увійде друга партія танків Leopard, ракети для ППО та боєприпаси.

Про це пише пресслужба міноборони Іспанії.

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Під час виступу на зустрічі у форматі Рамштайн Роблес заявила, що новий пакет допомоги для України міститиме другу партію танків Leopard, ракети для систем ППО Leopard, 155-мм артилерійські боєприпаси, оптико-електронні системи спостереження та стеження та турелі для дистанційного вогню. 

Очільниця оборонного відомства Іспанії уточнила, що Україна отримає цю зброю за рахунок внеску іспанської оборонної промисловості. Водночас вартість оголошеної допомоги не уточнюється, а у повному обсязі вона повинна надійти до кінця червня.

Вона додала, що підтримка Іспанії в довгостроковій перспективі буде підкріплена майбутньою двосторонньою безпековою угодою.

Раніше видання El Pais писало, що найближчим часом Президент України Володимир Зеленський підпише безпекову угоду з Іспанією.

Крім того, ще у квітні Роблес підтвердила передачу Україні ракет до Patriot від Іспанії.

зброя
військова допомога
Іспанія
танки
військова техніка
ППО
війна в Україні

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