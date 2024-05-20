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Испания анонсировала новую помощь для Украины — что туда войдет

20 мая 2024 22:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вторая партия помощи Украине от Испании будет содержать танки, ракеты и боеприпасы
Танк Леопард. Фото: Минобороны Испании
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в понедельник, 20 мая, заявила о передаче новой военной помощи Украине. В нее войдет вторая партия танков Leopard, ракеты для ПВО и боеприпасы.

Об этом пишет пресс-служба минобороны Испании.

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Выступая на встрече в формате Рамштайн Роблес, заявила, что новый пакет помощи для Украины будет содержать вторую партию танков Leopard, ракеты для систем ППО Leopard, 155-мм артиллерийские боеприпасы, оптико-электронные системы наблюдения и слежения и турели для дистанционного огня.

Глава оборонного ведомства Испании уточнила, что Украина получит это оружие за счет вклада испанской оборонной промышленности. В то же время, стоимость объявленной помощи не уточняется, а в полном объеме она должна поступить до конца июня.

Она добавила, что поддержка Испании в долгосрочной перспективе будет подкреплена будущим двусторонним договором безопасности.

Ранее издание El Pais писало, что в ближайшее время Президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение о безопасности с Испанией.

Кроме того, еще в апреле Роблес подтвердила передачу Украине ракет в Patriot от Испании.

оружие
военная помощь
Испания
танки
военная техника
ПВО
война в Украине

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