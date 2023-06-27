ISW прогнозує майбутнє ПВК "Вагнер" без Пригожина

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Кремль може зберегти ПВК "Вагнер" як окрему структуру — в Африці, на Близькому Сході чи навіть в Україні. Але для цього доведеться замінити Євгена Пригожина на чолі цієї структури.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків Інституту, приватна військова компанія "Вагнер" надалі таки може бути включена до складу міністерства оборони РФ.

Принаймні, учорашнє звернення Володимира Путіна вказує на те, що Кремль має на меті залучити підрозділи "Вагнера" до офіційної армії — або як цілісну структур, або розділити для підсилення інших військових формувань.

Євген Пригожин, зазначають в ISW, може втратити контроль над підрозділами "Вагнера".

ПВК "Вагнер" у світі

Також в Інституті вивчення війни наголосили, що Кремль може зберегти структуру ПВК "Вагнер" винятково для зарубіжних завдань.

Йдеться про операції в Африці та на Близькому Сході.

Чому у Пригожина немає майбутнього

Аналітики ISW пояснили, чому Путін може відсунути Пригожина від керівництва ПВК "Вагнер".

Це буде потрібно для того, аби, зберігши цю приватну військову компанію як окрему структуру, дистанціювати її від зради Євгена Пригожина.

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вернув свої війська з РФ, тому що хоче уникнути російського кровопролиття, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні.

Метою маршу його військ на Москву, за словами ватажка "Вагнера", було запобігти "знищенню" приватної військової компанії "Вагнер" та "притягнути до відповідальності тих, хто своїми непрофесійними діями зробив величезну кількість помилок під час військової спецоперації".