ISW прогнозирует будущее ПВК "Вагнер" без Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Кремль может сохранить ЧВК "Вагнер" как отдельную структуру — в Африке, на Ближнем Востоке или даже в Украине. Но для этого придется заменить Евгения Пригожина во главе этой структуры.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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По мнению аналитиков Института, частная военная компания "Вагнер" в дальнейшем может быть включена в состав министерства обороны РФ.

По крайней мере, вчерашнее обращение Владимира Путина указывает на то, что Кремль призван привлечь подразделения "Вагнера" в официальную армию — или как целостную структуру, или разделить для усиления других военных формирований.

Евгений Пригожин, отмечают в ISW, может лишиться контроля над подразделениями "Вагнера".

ЧВК "Вагнер" в мире

Также в Институте изучения войны отметили, что Кремль может сохранить структуру ППК "Вагнер" исключительно для зарубежных задач.

Речь идет об операциях в Африке и на Ближнем Востоке.

Почему у Пригожина нет будущего

Аналитики ISW объяснили, почему Путин может отодвинуть Пригожина от руководства ЧВК "Вагнер".

Это потребуется для того, чтобы, сохранив эту частную военную компанию как отдельную структуру, дистанцировать ее от предательства Евгения Пригожина.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вернул свои войска из РФ, потому что хочет избежать российского кровопролития, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цели свержения власти в стране.

Целью марша его войск на Москву, по словам главаря "Вагнера", было предотвратить "уничтожение" частной военной компании "Вагнер" и "привлечь к ответственности тех, кто своими непрофессиональными действиями совершил огромное количество ошибок во время военной спецоперации".