ЮНЕСКО підсумувала збитки в Україні, завдані російською агресією: сума вражає

Війна росії проти України завдала чималих збитків

ЮНЕСКО опублікувала звіт, в якому підбила підсумки завданої шкоди спадщині та культурним об'єктам України. В наслідок російської агресії завдано пошкоджень на 2,6 млрд дол. США.

Про це повідомляє CNN.

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Доповідь, складена за рік війни в Україні з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023 року, була спільною оцінкою, проведеною українським урядом, Світовим банком, Європейською комісією та ООН. ЮНЕСКО відповідала за ту частину звіту, що торкається культури та туризму.

"Станом на 24 лютого 2023 року загальна вартість збитку від ідентифікованих активів оцінюється в 2,6 млрд доларів", — наголошує організація.

За даними ЮНЕСКО, приблизно 1,7 млрд дол. із цих витрат було розподілено на "історичні міста, будівлі та місця, наповнені визнаними культурними/соціальними цінностями", 650 млн дол. на туристичні об’єкти, 143 млн дол. на "рухомі культурні цінності та колекції, сховища культури" та 150 млн дол. на "будівлі/майстерні/ательє, присвячені культурним і креативним індустріям".

Яка область постраждала найбільше

Зазначається, що найбільш постраждалим українським регіоном є Харківщина. Ця область зазнала 30% загальної шкоди своїм культурним цінностям.

Також ЮНЕСКО наголосила, що кривда оцінюється приблизно в 15,2 млрд дол. У підрахунки ввійшли втрати доходів від туризму, мистецтва, спорту, розваг, відпочинку, культурної освіти, творчих і культурних індустрій.

"Війна суттєво вплинула на розмаїття та багатство культури та культурної спадщини в Україні, завдаючи шкоди культурній інфраструктурі та активам, зменшуючи засоби до існування для творців, носіїв та практиків культури, обмежуючи доступ до культури та перешкоджаючи здійсненню культурних прав", — йдеться у доповіді.

Також CNN зазначає, що за їхніми даними, зараз в Україні перебуває голова ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Нагадаємо, що одеський виконком визначив місце для встановлення інформаційної таблички про включення об'єкта "Історичний центр Одеси" до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.