Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow ЮНЕСКО подытожила ущерб в Украине, нанесенный российской агрессией: сумма впечатляет arrow

ЮНЕСКО подытожила ущерб в Украине, нанесенный российской агрессией: сумма впечатляет

3 апреля 2023 22:00
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Война России против Украины нанесла немалый ущерб
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

ЮНЕСКО опубликовала отчет, в котором подвела итоги нанесенного ущерба наследству и культурным объектам Украины. В результате российской агрессии нанесены повреждения на 2,6 млрд дол. США.

Об этом сообщает CNN .

Читайте также:

Какова окончательная сумма ущерба по ЮНЕСКО

Доклад, сформированный за год войны в Украине с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2023, был общей оценкой, проведенной украинским правительством, Всемирным банком, Европейской комиссией и ООН. ЮНЕСКО отвечала за часть отчета, которая касается культуры и туризма.

"По состоянию на 24 февраля 2023 года общая стоимость ущерба от идентифицированных активов оценивается в 2,6 млрд долларов" , — отмечает организация.

По данным ЮНЕСКО, около 1,7 млрд дол. из этих расходов было распределено на "исторические города, здания и места, наполненные признанными культурными/социальными ценностями", 650 млн. дол. на туристические объекты, 143 млн. дол. на "подвижные культурные ценности и коллекции, хранилища культуры" и 150 млн. дол. на "здания/мастерской/ателье, посвященные культурным и креативным индустриям".

Какая область пострадала больше всего

Отмечается, что наиболее пострадавшим украинским регионом является Харьковщина. Эта область получила 30% общего ущерба своим культурным ценностям.

Также ЮНЕСКО подчеркнула, что вред оценивается примерно в 15,2 млрд. долларов. В подсчеты вошли утраты доходов от туризма, искусства, спорта, развлечений, отдыха, культурного образования, творческих и культурных индустрий.

"Война существенно повлияла на разнообразие и богатство культуры и культурного наследия в Украине, нанося ущерб культурной инфраструктуре и активам, уменьшая средства к существованию для создателей, носителей и практиков культуры, ограничивая доступ к культуре и препятствуя осуществлению культурных прав", — говорится в докладе.

Также CNN отмечает, что по их данным, сейчас в Украине находится глава ЮНЕСКО Одри Азуле.

Напомним, что одесский исполком определил место для установления информационной таблички о включении объекта "Исторический центр Одессы" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB