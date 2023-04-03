ЮНЕСКО подытожила ущерб в Украине, нанесенный российской агрессией: сумма впечатляет

Война России против Украины нанесла немалый ущерб

ЮНЕСКО опубликовала отчет, в котором подвела итоги нанесенного ущерба наследству и культурным объектам Украины. В результате российской агрессии нанесены повреждения на 2,6 млрд дол. США.

Об этом сообщает CNN .

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Доклад, сформированный за год войны в Украине с 24 февраля 2022 по 24 февраля 2023, был общей оценкой, проведенной украинским правительством, Всемирным банком, Европейской комиссией и ООН. ЮНЕСКО отвечала за часть отчета, которая касается культуры и туризма.

"По состоянию на 24 февраля 2023 года общая стоимость ущерба от идентифицированных активов оценивается в 2,6 млрд долларов" , — отмечает организация.

По данным ЮНЕСКО, около 1,7 млрд дол. из этих расходов было распределено на "исторические города, здания и места, наполненные признанными культурными/социальными ценностями", 650 млн. дол. на туристические объекты, 143 млн. дол. на "подвижные культурные ценности и коллекции, хранилища культуры" и 150 млн. дол. на "здания/мастерской/ателье, посвященные культурным и креативным индустриям".

Какая область пострадала больше всего

Отмечается, что наиболее пострадавшим украинским регионом является Харьковщина. Эта область получила 30% общего ущерба своим культурным ценностям.

Также ЮНЕСКО подчеркнула, что вред оценивается примерно в 15,2 млрд. долларов. В подсчеты вошли утраты доходов от туризма, искусства, спорта, развлечений, отдыха, культурного образования, творческих и культурных индустрий.

"Война существенно повлияла на разнообразие и богатство культуры и культурного наследия в Украине, нанося ущерб культурной инфраструктуре и активам, уменьшая средства к существованию для создателей, носителей и практиков культуры, ограничивая доступ к культуре и препятствуя осуществлению культурных прав", — говорится в докладе.

Также CNN отмечает, что по их данным, сейчас в Украине находится глава ЮНЕСКО Одри Азуле.

Напомним, что одесский исполком определил место для установления информационной таблички о включении объекта "Исторический центр Одессы" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.