Юристка розповіла, чи відмовлятимуть у реєстрації шлюбу без військового квитка

Одруження пари з Тернопільської області. Фото: facebook.com/terebovlyadracs

Під час воєнного стану в Україні при одруженні, розлученні чи отриманні інших державних послуг у військовозобов'язаних чоловіків можуть вимагати військовий квиток. Звідси виникає питання: що робити, якщо військового квитка немає і чи відмовлять реєструвати шлюб або розлучення в такому випадку.

Відповідь на таке питання дала адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко у коментарі РБК-Україна.

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Чи відмовлятимуть у реєстрації шлюбу без військового квитка

Під час воєнного стану військовий квиток необхідний скрізь: при вступі до вишу, одруженні, розлученні чи інших державних послугах. Проте надавати його чи ні вирішує сам громадянин.

"Навіть за відсутності військового квитка у реєстрації шлюбу не відмовлять. При реєстрації шлюбу відбувається зміна цивільного стану і про це повідомляється ТЦК. Але це не тягне за собою наслідком те, що військкомат відразу бере повістки й біжить до чоловіка додому, щоб її вручити. Це не одне й те саме", — пояснює Катерина Аніщенко.

Зараз військкомати, як і раніше, мають право відправити запит до ДРАЦСів про надання інформації про ту чи іншу особу. Але це не означає, що чоловікам, у яких відбулася зміна цивільного стану, відразу ж отримають повістку, додає фахівчиня.

Нагадаємо, нещодавно юристка пояснила, кому будуть вручати повістки після одруження або розлучення.