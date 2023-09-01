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Юристка розповіла, чи відмовлятимуть у реєстрації шлюбу без військового квитка

1 вересня 2023 10:52
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Юристка розповіла, чи відмовлятимуть у реєстрації шлюбу без військового квитка
Одруження пари з Тернопільської області. Фото: facebook.com/terebovlyadracs
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час воєнного стану в Україні при одруженні, розлученні чи отриманні інших державних послуг у військовозобов'язаних чоловіків можуть вимагати військовий квиток. Звідси виникає питання: що робити, якщо військового квитка немає і чи відмовлять реєструвати шлюб або розлучення в такому випадку.

Відповідь на таке питання дала адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко у коментарі РБК-Україна

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Чи відмовлятимуть у реєстрації шлюбу без військового квитка

Під час воєнного стану військовий квиток необхідний скрізь: при вступі до вишу, одруженні, розлученні чи інших державних послугах. Проте надавати його чи ні вирішує сам громадянин. 

"Навіть за відсутності військового квитка у реєстрації шлюбу не відмовлять. При реєстрації шлюбу відбувається зміна цивільного стану і про це повідомляється ТЦК. Але це не тягне за собою наслідком те, що військкомат відразу бере повістки й біжить до чоловіка додому, щоб її вручити. Це не одне й те саме", — пояснює Катерина Аніщенко.

Зараз військкомати, як і раніше, мають право відправити запит до ДРАЦСів про надання інформації про ту чи іншу особу. Але це не означає, що чоловікам, у яких відбулася зміна цивільного стану, відразу ж отримають повістку, додає фахівчиня.

Нагадаємо, нещодавно юристка пояснила, кому будуть вручати повістки після одруження або розлучення. 

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