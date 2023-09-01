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Юрист рассказала, будут ли отказывать в регистрации брака без военного билета

1 сентября 2023 10:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Юрист рассказала, будут ли отказывать в регистрации брака без военного билета
Женитьба пары из Тернопольской области. Фото: facebook.com/terebovlyadracs
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время военного положения в Украине при женитьбе, разводе или получении других государственных услуг у военнообязанных мужчин могут потребовать военный билет. Отсюда возникает вопрос: что делать, если военного билета нет и откажут ли регистрировать брак или развод в таком случае.

Ответ на такой вопрос дала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.

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Будут ли отказывать в регистрации брака без военного билета

Во время военного положения военный билет необходим везде: при поступлении в вуз, бракосочетании, разводе или других государственных услугах. Однако предоставлять его или нет решает сам гражданин.

"Даже при отсутствии военного билета в регистрации брака не откажут. При регистрации брака происходит изменение гражданского состояния и об этом сообщается ТЦК. Но это не влечет следствие того, что военкомат сразу берет повестки и бежит к мужу домой, чтобы ее вручить. Это не одно и то же", — объясняет Екатерина Анищенко.

Сейчас военкоматы по-прежнему имеют право отправить запрос в ДРАЦС о предоставлении информации о том или ином лице. Но это не значит, что мужчинам, у которых произошло изменение гражданского состояния, сразу же получат повестку, добавляет специалист.

Напомним, недавно юрист объяснила, кому будут вручать повестки после женитьбы или развода.

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