Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Юсов пояснив, навіщо росіянам ширити ІПСО про наступ на Харків arrow

Юсов пояснив, навіщо росіянам ширити ІПСО про наступ на Харків

3 квітня 2024 20:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Юсов пояснив, навіщо росіянам ширити ІПСО про наступ на Харків
Прдеставник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: interfax.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, що Сили оборони не фіксують формування ударних груп противника для повторних нападів на Україну. У військовій розвідці також наголосили, що вкидами про "наступ на Харків" ворог намагається посіяти панічні настрої всередині нашої країни.

Про це Юсов заявив в ефірі національного телемарафону у середу, 3 квітня.

Читайте також:

Наступ росіян на Харків

Юсов нагадав, що крім ІПСО щодо "намірів Путіна захопити Харків", ворог використовує й інші теми для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

"Паралельно з цим відбуваються й інші речі, ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад. Або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни", — пояснив він.

При цьому представник ГУР уточнив, військове керівництво України розробляє різні плани протидії ворогу.

"Стосовно того, як треба реагувати... Безумовно укріплення лінії оборони по всьому напрямку відбувається зараз надзвичайно активно", — розповів Юсов.

Також він пояснив, що є різні плани, командування опрацьовує різні сценарії.

"Що ж стосується загрози "тут і зараз, завтра нападуть" і "треба негайно тікати і сіяти паніку", звісно, це — російська ІПСО", — резюмував представник розвідки.

Раніше в ГУР спростували, що інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.

війна
Харків
дезінформація
Україна
ГУР
Росія
Андрій Юсов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК