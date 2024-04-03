Юсов пояснив, навіщо росіянам ширити ІПСО про наступ на Харків

Прдеставник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: interfax.com.ua

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, що Сили оборони не фіксують формування ударних груп противника для повторних нападів на Україну. У військовій розвідці також наголосили, що вкидами про "наступ на Харків" ворог намагається посіяти панічні настрої всередині нашої країни.

Про це Юсов заявив в ефірі національного телемарафону у середу, 3 квітня.

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Юсов нагадав, що крім ІПСО щодо "намірів Путіна захопити Харків", ворог використовує й інші теми для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

"Паралельно з цим відбуваються й інші речі, ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад. Або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни", — пояснив він.

При цьому представник ГУР уточнив, військове керівництво України розробляє різні плани протидії ворогу.

"Стосовно того, як треба реагувати... Безумовно укріплення лінії оборони по всьому напрямку відбувається зараз надзвичайно активно", — розповів Юсов.

Також він пояснив, що є різні плани, командування опрацьовує різні сценарії.

"Що ж стосується загрози "тут і зараз, завтра нападуть" і "треба негайно тікати і сіяти паніку", звісно, це — російська ІПСО", — резюмував представник розвідки.

Раніше в ГУР спростували, що інформацію Федеральної служби безпеки Росії про те, що стрільці, які скоїли теракт у Москві, нібито збиралися виїхати до України і мали там "відповідні контакти".

Воїни ЗСУ успішно виконують бойові операції та цим ускладнюють ситуацію для РФ на морі та в повітрі. Завдяки певному комплексу заходів Україна стає на шлях до звільнення Криму від російської окупації, тож загарбники мають готуватися до подальшого сценарію.