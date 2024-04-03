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Юсов объяснил, зачем россиянам распространять ИПСО о наступлении на Харьков

3 апреля 2024 20:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Юсов объяснил, зачем россиянам распространять ИПСО о наступлении на Харьков
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: interfax.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, что Силы обороны не фиксируют формирование ударных групп противника для повторных нападений на Украину. В военной разведке также отметили, что вбросами о "наступлении на Харьков" враг пытается посеять панические настроения внутри нашей страны.

Об этом Юсов заявил в эфире национального телемарафона в среду, 3 апреля.

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Юсов напомнил, что помимо ИПСО по поводу "намерений Путина захватить Харьков", враг использует и другие темы для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

"Параллельно с этим происходят и другие вещи, вот снова активизировалась белорусская тема, например. Или некоторые другие, которые враг любит использовать, чтобы возмущать панические настроения, в частности, внутри страны", — пояснил он.

При этом представитель ГУР уточнил, что военное руководство Украины разрабатывает различные планы противодействия врагу.

"Относительно того, как нужно реагировать... Безусловно, укрепление линии обороны по всему направлению происходит сейчас чрезвычайно активно", — рассказал Юсов.

Также он объяснил, что есть разные планы, командование прорабатывает разные сценарии.

"Что касается угрозы "здесь и сейчас, завтра нападут" и "надо немедленно убегать и сеять панику", конечно, это — российская ИПСО", — резюмировал представитель разведки.

Ранее в ГУР опровергли, что информацию Федеральной службы безопасности России о том, что стрельцы, совершившие теракт в Москве, якобы собирались уехать в Украину и имели там "соответствующие контакты".

Воины ВСУ успешно выполняют боевые операции и затрудняют ситуацию для РФ на море и в воздухе. Благодаря определенному комплексу мероприятий, Украина становится на путь к освобождению Крыма от российской оккупации, поэтому захватчики должны готовиться к дальнейшему сценарию.

война
Харьков
дезинформация
Украина
ГУР
Россия
Андрей Юсов

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