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Юсов розповів, як розвідка визначає двійників Путіна

8 червня 2023 21:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Юсов розповів, як розвідка визначає двійників Путіна
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський диктатор Володимир Путін активно використовує технологію двійників. Це ґрунтується як на оперативних розвідданих, так і на оцінках лікарів-фізіогномістів та багатьох інших фахівців.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю УП

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Двійники Путіна

Юсов розповів, що українська розвідка збирає інформацію та спостерігає за двійниками Путіна. Він навів приклад так званого візиту російського диктатора на тимчасово окупований Південь.

"Його візити на окупований Південь — це абсолютна постанова, при чому погано і швидко організована. Була дуже велика відмінність і в поведінці, і в зовнішності "Путіна". Він би ніколи не сів у той автотранспорт і в такому вигляді. Він би не спілкувався з умовним місцевим населенням, бо ми розуміємо, що доступ до живого Путіна в Кремлі навіть для своїх дуже обмежений: багатометровий стіл, який стає усе довшим і довшим; карантини, які всі проходять", — зазначає представник розвідки. 

Юсов підкреслив, якщо Путін навіть з представниками іноземних країн зустрічається на великій відстані і не потискає руку, то те, що бачили в Маріуполі, на окупованій Херсонщині, — точно постанова і вистава. 

Також у розвідці розповіли, що усі двійники кремлівського диктатора мешкають в різних місцях під пильною охороною і вони не контактують одне з одним. 

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVЕ зібрало декілька знімків, на яких можна помітити відмінності у зовнішності кровожерливого диктатора Володимира Путіна. 

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