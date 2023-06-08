Юсов рассказал, как разведка определяет двойников Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин активно использует технологию двойников. Это основывается как на оперативных разведданных, так и на оценках врачей-физиогномистов и многих других специалистов.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью УП.

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Юсов рассказал, что украинская разведка собирает информацию и наблюдает за двойниками Путина. Он привел пример так называемого визита российского диктатора на временно оккупированный Юг.

"Его визиты на оккупированный Юг — это абсолютное постановление, при чем плохо и быстро организованное. Было очень большое отличие и в поведении, и в облике "Путина". Он бы никогда не сел в тот автотранспорт и в таком виде. Он бы не общался с условным местным населением, потому что мы понимаем, что доступ к живому Путину в Кремле даже для своих очень ограничен: многометровый стол, который становится все длиннее и длиннее; все проходящие карантины", — отмечает представитель разведки.

Юсов подчеркнул, если Путин даже с представителями иностранных стран встречается на большом расстоянии и не пожимает руку, то, то, что видели в Мариуполе, на оккупированной Херсонской области, точно постановление и спектакль.

Также в разведке рассказали, что все двойники кремлевского диктатора проживают в разных местах под охраной и они не контактируют друг с другом.

Напомним, недавно Новини.LIVЕ собрало несколько снимков, на которых можно заметить отличия во внешности кровожадного диктатора Владимира Путина.