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Юсов розповів про ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС

3 листопада 2023 13:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Юсов розповів про ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС
Російський окупант на ЗАЕС. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що наразі відбувається на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. За його словами, ситуація стратегічно не змінилась.

Про це Андрій Юсов сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Ситуація на ЗАЕС

За словами Юсова, об'єкт продовжує перебувати під контролем російських окупантів. Представник ГУР каже, що через перебування на ЗАЕС загарбників там є загроза різних позаштатних ситуацій.

"Те, що там відбувається, є грубим порушенням міжнародного права і українського законодавства", — зазначив Юсов.

Він наголосив, що ГУР продовжує не тільки стежити за перебігом подій, але й працювати "доступними шляхами".

"Після останнього загострення зараз ситуація дещо стабілізувалася", — додав Юсов.

Нагадаємо, влітку окупанти хотіли вчинити техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС. Вони планували зробити штучне перевантаження системи й контрольований викид радіації.

Також ми писали, що за тиждень до окупації російськими військами Запорізької АЕС було призначено Ігоря Мурашова генеральним директором станції. Проте, як стало відомо, він мав громадянство РФ з 2014 року.

Додамо, очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що спецпризначенці намагалися тричі деокупувати Енергодар і Запорізьку АЕС. Однак, за його словами, попри невдачу українські бійці здобули важливі вміння.

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