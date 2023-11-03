Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow Юсов рассказал о ситуации на оккупированной Запорожской АЭС arrow

Юсов рассказал о ситуации на оккупированной Запорожской АЭС

3 ноября 2023 13:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Юсов рассказал о ситуации на оккупированной Запорожской АЭС
Российский оккупант на ЗАЭС. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что сейчас происходит на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. По его словам, ситуация стратегически не изменилась.

Об этом Андрей Юсов сказал в интервью "РБК-Украина".

Читайте также:

Ситуация на ЗАЭС

По словам Юсова, объект продолжает находиться под контролем российских оккупантов. Представитель ГУР говорит, что из-за пребывания на ЗАЭС захватчиков там есть угроза различных внештатных ситуаций.

"То, что там происходит, является грубым нарушением международного права и украинского законодательства", — отметил Юсов.

Он подчеркнул, что ГУР продолжает не только следить за ходом событий, но и работать "доступными путями".

"После последнего обострения сейчас ситуация несколько стабилизировалась", — добавил Юсов.

Напомним, летом оккупанты хотели совершить техногенную катастрофу на Запорожской АЭС. Они планировали произвести искусственную перегрузку системы и контролируемый выброс радиации.

Также мы писали, что за неделю до оккупации российскими войсками Запорожской АЭС был назначен Игорь Мурашов генеральным директором станции. Однако, как стало известно, у него было гражданство РФ с 2014 года.

Добавим, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что спецназовцы пытались трижды деоккупировать Энергодар и Запорожскую АЭС. Однако, по его словам, несмотря на неудачу, украинские бойцы получили важные навыки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме