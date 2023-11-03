Юсов рассказал о ситуации на оккупированной Запорожской АЭС

Российский оккупант на ЗАЭС. Фото: Reuters

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что сейчас происходит на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. По его словам, ситуация стратегически не изменилась.

Об этом Андрей Юсов сказал в интервью "РБК-Украина".

Читайте также:

Ситуация на ЗАЭС

По словам Юсова, объект продолжает находиться под контролем российских оккупантов. Представитель ГУР говорит, что из-за пребывания на ЗАЭС захватчиков там есть угроза различных внештатных ситуаций.

"То, что там происходит, является грубым нарушением международного права и украинского законодательства", — отметил Юсов.

Он подчеркнул, что ГУР продолжает не только следить за ходом событий, но и работать "доступными путями".

"После последнего обострения сейчас ситуация несколько стабилизировалась", — добавил Юсов.

Напомним, летом оккупанты хотели совершить техногенную катастрофу на Запорожской АЭС. Они планировали произвести искусственную перегрузку системы и контролируемый выброс радиации.

Также мы писали, что за неделю до оккупации российскими войсками Запорожской АЭС был назначен Игорь Мурашов генеральным директором станции. Однако, как стало известно, у него было гражданство РФ с 2014 года.

Добавим, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что спецназовцы пытались трижды деоккупировать Энергодар и Запорожскую АЭС. Однако, по его словам, несмотря на неудачу, украинские бойцы получили важные навыки.