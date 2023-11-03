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Юсов розповів, скільки ракет має в запасі Росія

3 листопада 2023 10:53
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Юсов розповів, скільки ракет має в запасі Росія
Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна
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Росія продовжує виробництво ракетного озброєння. Проте вона близько не може повернутись до рівня тих запасів, які в них були станом на 23 лютого 2022 року.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю РБК-Україна

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Юсов розповів, що в Росії продовжується виробництво ракетного озброєння, але вона і близько не може повернутись до рівня тих запасів, які в них були станом на 23 лютого 2022 року. Проте водночас виробництво йде і не можна недооцінювати ворога. Хоч ракетних ударів в останні місяці було небагато, але окупанти можуть накопичувати ракети для наступних масованих ударів. 

"Те нераціональне і неефективне використання ворогом ракетного арсеналу, яке ми бачили минулого року, коли понад сто ракет могло бути випущено по Україні, не дало свого результату, а, навпаки, тільки виснажило його запаси", — сказав представник ГУР.

Він також вважає, що цього року росіяни такого не повторюватимуть, але будь-який ракетний удар — чи це 20, 30 ракет чи 100 — це серйозний виклик і загроза для інфраструктури та Сил оборони України. 

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, скільки зброї КНДР вже передала Росії. Станом на сьогодні Північна Корея вже доставила до РФ понад мільйон артилерійських снарядів.

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