Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow Юсов рассказал, сколько ракет имеет в запасе Россия arrow

Юсов рассказал, сколько ракет имеет в запасе Россия

3 ноября 2023 10:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Юсов рассказал, сколько ракет имеет в запасе Россия
Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия продолжает производство ракетного вооружения. Однако она и близко не может вернуться к уровню запасов, которые у них были по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Какая сейчас ситуация у россиян с ракетами

Юсов рассказал, что в России продолжается производство ракетного вооружения, но она и близко не может вернуться к уровню запасов, которые у них были по состоянию на 23 февраля 2022 года. Однако в то же время производство идет, и нельзя недооценивать врага. Хотя ракетных ударов в последние месяцы было немного, но оккупанты могут накапливать ракеты для последующих массированных ударов.

"То нерациональное и неэффективное использование врагом ракетного арсенала, которое мы видели в прошлом году, когда более ста ракет могло быть выпущено по Украине, не дало своего результата, а наоборот, только истощило его запасы", — сказал представитель ГУР.

Он также считает, что в этом году россияне такого не будут повторять, но любой ракетный удар — 20, 30 ракет или 100 — это серьезный вызов и угроза для инфраструктуры и Сил обороны Украины.

Напомним, недавно в ISW рассказали, сколько оружия КНДР уже передала России. По состоянию на сегодня Северная Корея уже доставила в РФ более миллиона артиллерийских снарядов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме