Юсов рассказал, сколько ракет имеет в запасе Россия

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

Россия продолжает производство ракетного вооружения. Однако она и близко не может вернуться к уровню запасов, которые у них были по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

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Юсов рассказал, что в России продолжается производство ракетного вооружения, но она и близко не может вернуться к уровню запасов, которые у них были по состоянию на 23 февраля 2022 года. Однако в то же время производство идет, и нельзя недооценивать врага. Хотя ракетных ударов в последние месяцы было немного, но оккупанты могут накапливать ракеты для последующих массированных ударов.

"То нерациональное и неэффективное использование врагом ракетного арсенала, которое мы видели в прошлом году, когда более ста ракет могло быть выпущено по Украине, не дало своего результата, а наоборот, только истощило его запасы", — сказал представитель ГУР.

Он также считает, что в этом году россияне такого не будут повторять, но любой ракетный удар — 20, 30 ракет или 100 — это серьезный вызов и угроза для инфраструктуры и Сил обороны Украины.

Напомним, недавно в ISW рассказали, сколько оружия КНДР уже передала России. По состоянию на сегодня Северная Корея уже доставила в РФ более миллиона артиллерийских снарядов.