Російський вертоліт Ка-27 знищили в Криму 10 квітня - характеристики, історія розробки

Російський корабельний гелікоптер Ка-27. Фото: росЗМІ

Російський окупаційний контингент продовжує втрачати важливу військову техніку. 10 квітня з’явилося повідомлення про те, що в районі Кримського півострову упав гелікоптер Ка-27. Що це за гвинтокрил, коли ця техніка з’явилася на озброєнні кремлівської армії і у яких військових конфліктах брала участь – читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Що сталося у небі над Кримом

Окупанти вже звикли до постійних втрат власної військової техніки. Українська протиповітряна оборона регулярно збиває російські безпілотники та ракети. У березні у прифронтових районах було знищено понад десяток літаків окупаційного контингенту.

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Кримський півострів та навколишні води стали справжньою могилою для Чорноморського флоту країни-агресора. За два роки повномасштабної війни українські ракети та морські дрони затопили чи вивели з ладу флагман ЧФ, більшість великих десантних кораблів – ключових як для можливої десантної операції на Півдні України, так і для перевезення зброї, боєприпасів з Росії до Криму у ситуації із закритим Кримським мостом.

А 10 квітня 2024 року на території окупованого півострова упав російський гелікоптер Ка-27. Екіпаж цього повітряного судна, імовірно, загинув. Російське міноборони спочатку відмовчувалося, потім заявило про падіння гелікоптера Мі-24. Заявивши при цьому, що причиною падіння стали технічні проблеми.

Хоча, згідно із інформацією української сторони, це цілком міг бути "дружній вогонь" російських наземних підрозділів. Принаймні, перед падінням гвинтокрила у тому ж районі був зафіксований вибух. Хай там як, правду про цей інцидент ми невдовзі дізнаємося. А поки що поговоримо про самі гвинтокрили Ка-27.

Радянська спадщина

Ідея протичовнового гелікоптера Ка-27, призначеного для базування на кораблях, з’явилася ще в кінці 60-х років минулого століття. Причина була проста – попередник, Ка-25, уже морально застарів (причому ще до введення в експлуатацію, такими були особливості радянського авіаційного будівництва). Тож гелікоптерний завод в Кумертау, що у Башкортостані, розпочав роботу над новою машиною.

Яка уже 1973 року здійснила свій перший політ. А через вісім років Ка-27 надійшов на озброєння військово-повітряних сил Радянського Союзу. І, на відміну від попередника, використовується досі – через понад чотири десятиліття після початку експлуатації.

Звісно ж, російська армія має у своєму розпорядженні й новішу гвинтокрильну техніку. Так, українська армія за два роки повномасштабної війни збила понад 80 одиниць значно сучасніших гелікоптерів Ка-52 "Алігатор", які почали використовуватися російською армією у 2008 році. Але великі втрати окупаційного контингенту спричинилися до того, що довелося розконсервовувати стару техніку. Тож і Ка-27 стали російським агресорам в нагоді.

Модифікації Ка-27

Тим паче, цей вертоліт є багатофункціональною технікою – таким його і проєктували, а згодом модифікували. Так, одним із основних варіантів є Ка-27ПЛ, який досі вважається основним протичовновим гвинтокрилом російської армії. Його головними завданнями є відстеження та торпедно-бомбові атаки на підводні човни ворожого флоту.

Це повітряне судно справді є потужною технікою, Ка-27ПЛ може використовувати як торпеди, так і бомби – глибинні та орієнтирні. Та біда в тому, що українська армія воює на Чорному морі не звичайним флотом, як це було в минулі історичні епохи (зокрема, у Другій світовій війні), а маленькими безпілотними надводними дронами – проти яких, як ми побачили, росіяни фактично не створили жодної повноцінної протидії.

Втім, є й інші модифікації, значно актуальніші для нинішньої російсько-української війни. Так, варіант Ка-29 був створений як транспортно-бойовий гелікоптер для морської піхоти. Версія Ка-31 – це комплекс радіолокаційного дозору із антеною пошукової радіолокаційної системи. А Ка-32 є взагалі багатоцільовою військово-цивільною машиною, яку можна використовувати для різних завдань – зокрема, для обстрілів української території. Принаймні, кілька екземплярів версії Ка-32А-4 були поставлені збройним силам Південної Кореї.

Катастрофи Ка-27

Російське військове відомство, як вже було сказано, заявило про те, що причиною падіння гелікоптера в Криму є технічні причини на самому гвинтокрилі. І тут варто відзначити, що росіяни – рідкісний випадок – не збрехали. Ка-27 справді вийшов дуже проблемним гвинтокрилом.

Перший інцидент, пов’язаний з цим вертольотом, стався ще до його офіційної передачі збройним силам СРСР – у листопаді 1980 року. А 1982-го зафіксована перша смерть – під час невдалої посадки на авіаносний крейсер "Новоросійські" загинув матрос, який перебував на посту на судні.

В останні роки перед повномасштабною війною було відомо про щонайменше дві катастрофи за участю Ка-27 та його модифікацій. 2018 року упав у Балтійське море в районі Калінінградської області РФ гвинтокрил Ка-29. Обидва пілоти, які були на борту повітряного судна загинули. Загинув увесь екіпаж Ка-27 (який належав прикордонній службі ФСБ) і у вересні 2021 року, коли здійснював навчально-тренувальний політ на Камчатці.

Взагалі велика кількість катастроф Ка-27 пов’язана саме із технічними проблемами – тож не можна виключати й того, що російський гелікоптер справді упав сам, без зовнішньої допомоги. Та хай там як, а окупанти продовжують втрачати свою дорогоцінну техніку (навіть такий застарілий вертоліт коштує, за західними оцінками, понад 1,5 мільйони доларів).