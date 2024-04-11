Российский вертолет Ка-27 уничтожили в Крыму 10 апреля - характеристики, история разработки

Российский корабельный вертолет Ка-27. Фото: росСМИ

Российский оккупационный контингент продолжает терять немаловажную военную технику. 10 апреля появилось сообщение о том, что в районе Крымского полуострова упал вертолет Ка-27. Что это за вертолет, когда эта техника появилась на вооружении кремлевской армии и в каких военных конфликтах участвовала – читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Что произошло в небе над Крымом

оккупанты уже привыкли к постоянным потерям собственной военной техники. Украинская противовоздушная оборона регулярно сбивает российские беспилотники и ракеты. В марте в прифронтовых районах было уничтожено более десятка самолетов оккупационного контингента.

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Крымский полуостров и окрестные воды стали настоящей могилой Черноморского флота страны-агрессора. За два года полномасштабной войны украинские ракеты и морские дроны затопили или вывели из строя флагман ЧФ, большинство крупных десантных кораблей – ключевых как для возможной десантной операции на Юге Украины, так и для перевозки оружия, боеприпасов из России в Крым в ситуации с закрытым Крымским мостом .

А 10 апреля 2024 года на территории оккупированного полуострова упал российский вертолет Ка-27. Экипаж этого воздушного судна предположительно погиб. Российское минобороны сначала отмалчивалось, затем заявило о падении вертолета Ми-24. При этом заявив, что причиной падения стали технические проблемы.

Хотя, по информации украинской стороны, это вполне мог быть "дружественный огонь" российских наземных подразделений. По крайней мере, перед падением вертолета в том же районе был зафиксирован взрыв. Как бы там ни было, правду об этом инциденте мы вскоре узнаем. А пока поговорим о самых вертолетах Ка-27.

Советское наследие

Идея противолодочного вертолета Ка-27, предназначенного для базирования на кораблях, появилась еще в конце 60-х годов прошлого века. Причина была проста – предшественник, Ка-25, уже морально устарел (причем еще до ввода в эксплуатацию, таковы особенности советского авиационного строительства). Поэтому вертолетный завод в Кумертау в Башкортостане начал работу над новой машиной.

Которая уже в 1973 году совершила свой первый полет. А спустя восемь лет Ка-27 поступил на вооружение военно-воздушных сил Советского Союза. И, в отличие от предшественника, используется до сих пор – спустя более четырех десятилетий после начала эксплуатации.

Конечно же, российская армия располагает и более новой вертолетной техникой. Так, украинская армия за два года полномасштабной войны сбила более 80 единиц значительно более современных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", которые начали использоваться российской армией в 2008 году. Но большие потери оккупационного контингента привели к тому, что пришлось расконсервировать старую технику. Поэтому и Ка-27 пригодились российским агрессорам.

Модификации Ка-27

Тем более этот вертолет является многофункциональной техникой – таким его и проектировали, а впоследствии модифицировали. Так, одним из основных вариантов является Ка-27ПЛ, который до сих пор считается основным противолодочным вертолетом российской армии. Его главными задачами является отслеживание и торпедно-бомбовые атаки на подлодки вражеского флота.

Это воздушное судно действительно мощная техника, Ка-27ПЛ может использовать как торпеды, так и бомбы – глубинные и ориентирные. Но беда в том, что украинская армия воюет на Черном море не обычным флотом, как это было в прошлые исторические эпохи (в частности, во Второй мировой войне), а маленькими беспилотными надводными дронами – против которых, как мы увидели, россияне фактически не создали ни одной полноценного противодействия.

Впрочем, есть и другие модификации, более актуальные для нынешней российско-украинской войны. Так, вариант Ка-29 был создан как транспортно-боевой вертолет для морской пехоты. Версия Ка-31 – это комплекс радиолокационного дозора с антенной поисковой системы. А Ка-32 вообще многоцелевая военно-гражданская машина, которую можно использовать для различных задач – в частности, для обстрелов украинской территории. По крайней мере несколько экземпляров версии Ка-32А-4 были поставлены вооруженным силам Южной Кореи.

Катастрофы Ка-27

Российское военное ведомство, как уже было сказано, заявило о том, что причиной падения вертолета в Крыму являются технические причины на самом вертолете. И здесь стоит отметить, что россияне – редкий случай – не соврали. Ка-27 действительно получился очень проблемным вертолетом.

Первый инцидент, связанный с этим вертолетом, произошел еще до официальной передачи вооруженным силам СССР – в ноябре 1980 года. А в 1982-м зафиксирована первая смерть – во время неудачной посадки на авианосный крейсер "Новороссийские" погиб матрос, состоявший на посту на судне.

В последние годы перед полномасштабной войной было известно о по меньшей мере двух катастрофах с участием Ка-27 и его модификаций. В 2018 году упал в Балтийское море в районе Калининградской области РФ вертолет Ка-29. Оба пилота, которые были на борту воздушного судна, погибли. Погиб весь экипаж Ка-27 (принадлежавший пограничной службе ФСБ) и в сентябре 2021 года, когда совершал учебно-тренировочный полет на Камчатке.

Вообще большое количество катастроф Ка-27 связано именно с техническими проблемами – поэтому нельзя исключать и того, что российский вертолет действительно упал сам, без внешней помощи. Но как бы там ни было, а оккупанты продолжают терять свою драгоценную технику (даже такой устаревший вертолет стоит, по западным оценкам, более 1,5 миллиона долларов).