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Кабмін підтримав створення в ЗСУ Сил безпілотних систем

7 травня 2024 19:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кабмін підтримав створення в ЗСУ Сил безпілотних систем
Оператор дрона. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кабінет Міністрів України у вівторок, 7 травня, підтримав створення окремого роду військ у Збройних силах України. Раніше створити Сили безпілотних систем запропонувало Міноборони спільно з Генштабом ЗСУ.

Про це повідомив Міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

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Створення Сил безпілотних систем в ЗСУ

"Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав проєкт Указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ у ЗСУ — Сил безпілотних систем", — йдеться у повідомленні.

Умєров зауважив, що це стратегічний крок для нашої країни в умовах загрози з боку Росії, що зростає. А Сили безпілотних систем — це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання бойового потенціалу ЗСУ та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях: стратегічному, оперативному і тактичному за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі.

"Для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України. Створення Сил безпілотних систем сприятиме посиленню нашої обороноздатності", — додав очільник Міноборони.

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Скриншот допису Умєрова

Раніше Уповноважений Міноборони з рекрутингу Олексій Бежевець назвав перелік спеціальностей, які мають попит у Силах оборони України.

Також ми писали, що на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії. Проєкт є пілотним і розроблений Міністерством оборони України за підтримки Укрзалізниці.

Кабінет міністрів
Міноборони
ЗСУ
безпілотники
Генштаб ЗСУ
уряд
війна в Україні

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