Кабмин поддержал создание в ВСУ Сил беспилотных систем

Оператор дрона. Фото: ГПСУ

Кабинет Министров Украины во вторник, 7 мая, поддержал создание отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины. Ранее создать Силы беспилотных систем предложило Минобороны совместно с Генштабом ВСУ.

Об этом сообщил Министр обороны Рустем Умеров в Facebook.

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Создание сил беспилотных систем в ВСУ

"Сегодня Кабинет Министров поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ — Сил беспилотных систем", — говорится в сообщении.

Умеров отметил, что это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России. Силы беспилотных систем — это современное и необходимое решение для эффективного использования боевого потенциала ВСУ и технологического преимущества над врагом на всех уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море.

"Для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект Закона Украины. Создание сил беспилотных систем будет способствовать усилению нашей обороноспособности", — добавил глава Минобороны.

Скриншот поста Умерова

Ранее Уполномоченный Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец назвал перечень специальностей, пользующихся спросом в Силах обороны Украины.

Также мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию. Проект пилотный и разработан Министерством обороны Украины при поддержке Укрзализныци.