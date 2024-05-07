Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Кабмин поддержал создание в ВСУ Сил беспилотных систем arrow

Кабмин поддержал создание в ВСУ Сил беспилотных систем

7 мая 2024 19:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кабмин поддержал создание в ВСУ Сил беспилотных систем
Оператор дрона. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кабинет Министров Украины во вторник, 7 мая, поддержал создание отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины. Ранее создать Силы беспилотных систем предложило Минобороны совместно с Генштабом ВСУ.

Об этом сообщил Министр обороны Рустем Умеров в Facebook.

Читайте также:

Создание сил беспилотных систем в ВСУ

"Сегодня Кабинет Министров поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ — Сил беспилотных систем", — говорится в сообщении.

Умеров отметил, что это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России. Силы беспилотных систем — это современное и необходимое решение для эффективного использования боевого потенциала ВСУ и технологического преимущества над врагом на всех уровнях: стратегическом, оперативном и тактическом с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море.

"Для реализации этой инициативы Министерство обороны подготовит и внесет на заседание правительства соответствующий проект Закона Украины. Создание сил беспилотных систем будет способствовать усилению нашей обороноспособности", — добавил глава Минобороны.

null
Скриншот поста Умерова

Ранее Уполномоченный Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец назвал перечень специальностей, пользующихся спросом в Силах обороны Украины.

Также мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию. Проект пилотный и разработан Министерством обороны Украины при поддержке Укрзализныци.

Кабинет министров
Минобороны
ВСУ
беспилотники
Генштаб ВСУ
правительство
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

6 мая 2024

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом