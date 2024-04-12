Кабмін ухвалив постанову про додаткові 70 тис. для військових

Гроші для військових. Фото ілюстративне: informator.ua

Кабінет міністрів України 12 квітня ухвалив постанову Верховної Ради про додаткове фінансове забезпечення для військових, які знаходяться безпосередньо на передовій. Так, бійці отримуватимуть додаткових 70 тисяч гривень.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Кабмін тільки що ухвалив постанову і підвищив ще на 70 тисяч грошове забезпечення військовим "на нулі". Уряд цим рішенням виконав постанову Верховної Ради, яку вчора ухвалили", — сказав Гончаренко, говорячи про підняття виплат для військових.

Він додав, що відтепер окрім заробітної платні, яка складає 20-25 тисяч гривень та бойових у 100 тисяч гривень, захисники отримуватимуть додаткових 70 тисяч.

Скриншот допису

Нагадаємо, 11 квітня зранку під час голосування Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.

Крім того, стало відомо, що із відповідного документу вилучили правку про демобілізацію.

До слова, військові, які пройшли полон, отримали право на демобілізацію.